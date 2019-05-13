نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات تعد من أهم المراحل التعليمية التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور نظرا لإنها البداية الحقيقية لرسم خريطة مستقبل الطالب في حياته العلمية والعملية إما أن ينجح بتفوق ليستطيع الالتحاق بالثانوية العامة ومنها إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها ويحقق أمنيته ويصل إلى الوظيفة التي يحلم بها أو يقتصر الطريق ويكتفي بشهادة الدبلوم لذلك ينتظرون الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بفارغ الصبر, ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في الأيام المقبلة عقب الإنتهاء من أداء الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية بمديرة التربية والتعليم بكل محافظات مصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات.

من المعروف عقب إنتهاء الامتحانات تقوم لجان الكنترول بمراجعة وتصحيح أواراق الإجابات ثم تقوم برصد الدرجات لجميع مواد الفصل الدراسي الثاني التي تشمل “اللغة العربية، الانجليزي، الدراسات الاجتماعية، الجبر والاحصاء، والهندسة، العلوم”، ثم تقوم اللجان بتوزيع النتائج على جميع المدارس ليتم رفعها مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة على حدى.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادي لباقي محافظات مصر.