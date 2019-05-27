نتيجة الشهادة الإعدادية شمال و جنوب سيناء موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكتروني لكل محافظة

بحث نتيجة الشهادة الإعدادية سيناء 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم، حيث اعتمد نتيجة إعدادية محافظة شمال سيناء، وكذلك نتيجة الإعدادية محافظة جنوب سيناء ويمكن التعرف على التفاصيل من التقارير التي عرضتها كل مديرية تربية وتعليم او عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة على حدى، وسنعمل على توفير روابط الاستعلام سواء كانت في صورة كشوف النتائج لجميع الإدارات التعليمية، او الاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 80.5%، وتم الإعلان عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى إدارات تعليم جنوب سيناء ومنها الطور وراس سدر وشرم الشيخ، حيث تقدم للامتحانات 2588 طالب وطالبة، وحضر امتحانات أخر العام الدراسي 2417 طالب وطالبة.

ومن جانه هنا اللواء عادل فودة الطلاب الطالبات الناجحين، منوها عن عقد احتفالية لتكريم 12 طالب وطالبة بقائمة الشرف لأوائل شهادة الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الإعدادية محافظة شمال سيناء

محافظ شمال سيناء كان قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 عقب ظهر اليوم الإثنين، ونسبة النجاح بلغت 81.3 % بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ليلي مرتجي، وتم نشر أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة.

وحول أسماء أوائل الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2018-2019 في شمال سيناء.

روابط النتائج سنعمل على توفيرها قريبا.