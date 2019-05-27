بنسبة نجاح 81.3% | اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء

اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المرحلة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء، عن نتيجة الترم الثاني وآخر العام للسنة الدارسية 2018 – 2019، بنسبة نجاح بلغت 81.3٪.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء المهندسة ليلي مرتجي: «إن الطلاب أدوا الامتحان في أيام صعبة ويبلغ عدد من تقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية 8316 طالبًا وطالبة وتم تقسيم المديرية لهؤلاء الطلاب على 90 لجنة على مستوى المحافظة.

إصلاحات فنية تعوق ظهور النتيجة

وأضافت مرتجي، أن هناك إصلاحات فنية عاقت ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء، وأنها سوف تظهر على موقع مديرية التربية والتعليم فور الانتهاء من الإصلاحات.