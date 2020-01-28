نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية الترم الأول 2020 برقم الجلوس الآن

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية الترم الأول 2020، وذلك بعد اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بنسبة نجاح بلغت 85.2% بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية يوسف الديب، ويمكنك معرفة النتيجة عن طريق كتابة الاسم ورقم الجلوس سواء من موقع وزارة التربية والتعليم، أو من موقع مديرية التعليم في الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية برقم الجلوس

يمكنك الآن معرفة نتيجة إعدادية الإسكندرية الترم الأول، من خلال كتابة رقم الجلوس والاسم في موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وجاءت نسب النجاح في الإدارات التعليمية كالآتي: إدارة الجمرك في المرتبة الأولى بنسبة نجاح 98%، وإدارة العجمي في المرتبة الثانية بنسبة نجاح 95.3%، وإدارة غرب التعليمية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح 91.9%، وإدارة وسط التعليمية في المرتبة الثالثة 85.2%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الترم الأول

بعد ظهور النتيجة بنسبة نجاح جيدة، قدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، وشكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة مع أبنائهم ومساعدتهم على التفوق والنجاح، وتقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 85421 طالب وطالبة، حضر منهم 83395 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح في البنين 81.7%، ونسبة النجاح في البنات 88.6%، وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، ويحدد مستوى نتيجة نصف العام نتيجة الفصل الدراسي الثاني، حيث يسعى الطلاب لتحسين مستواهم التعليمي في الترم الثاني.