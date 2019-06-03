إعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا برقم الجلوس والاسم

من المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا للعام الدراسي 2018/ 2019 خلال الأيام القليلة القادمة وذلك عقب الأنتهاء من مراجعة أوراق طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي ومراعاة الدقة في عملية رصد الدرجات، ولحين الانتهاء من كافة الإجراءات يستطيع طلابنا الحصول على نتائجهم بسهولة ودون عناء عن طريق كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل المقالة لحين اعتمادها من محافظ قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا الترم الثاني

سوف يتم وضع رابط لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا الترم الثاني برقم الجلوس، وقد أكد الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بقنا أن فترة الامتحانات مرت بسلام تام دون تلقي شكاوي من طلاب الإعدادية ومستوى الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط ولم يتم ضبط أى حالة غش في جميع الإدارت التعليمية التابعة للمحافظة.

نتيجة “3” إعدادي مديرية التربية والتعليم

لقد قام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني، وقد بلغت نسبة النجاح 73.4% وتعتبر تلك النسبة أعلى من العام الماضي نظرا لتوجيهات السيد المحافظ للمراكز التعليمية ومجهود الطلاب والمعلمين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة قنا من هناااااااا

وقد بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين تقدموا لإداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة قنا 50 ألف طالب وطالبة، وأضاف سيادته بتمكن 22 طالب وطالبة من 9 إدارات تعليمية تمكنوا من الحصول على الدرجات النهائية بجميع المواد الدراسية وقد أعرب السيد المحافظ عن فرحته بطلابه وقام بتهنئتهم وتكريمهم.