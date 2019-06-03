” إعرف ” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة “سوهاج “قنا “آخر العام”الصف الثالث الإعدادي ” بوابة مديرية التربية والتعليم الإلكترونية “متابعة”

يبحث الآلاف من الطلاب بالشهادة الإعدادية 2019 عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج قنا وأسيوط، وما يشغل بال الطلاب هو كيفية الاستعلام والحصول على الدرجات فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني بهذه المحافظات، لذا سوف نقوم بمتابعة جميع الأخبار التي تنص على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج وقنا 2019 الفصل الدراسي الثاني، ورابط الإطلاع على النتجة فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ ، ولن يبعد الأمر كثيرا عن معرفة روابط البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم نتائج امتحانات بالمحافظة سواء سوهاج أوقنا أسيوط أوغيرهم.
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019
سوف ننقل لجميع الطلاب والطالبات المترقبين موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019 أهم التصريحات التي يوجها السيد المحافظ، ومتابعة تفعيل رابط بوابة مديرية التربية والتعليم الإلكترونية والتي سيتم رفعها فورا اعتماد النتائج، التي تنتج من إنتهاء أعمال التصحيح عما قريب.
قد إنتهت جميع امتحانات الصف الثالث الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 يوم السادس عشر من شهر مايو، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز جميع اللجان وبمختلف الإدارات التعليمية محافظة سوهاج وقنا، حتى تستقبل جميع المعلمين المسئولين عن أعمال التصحيح.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019
قد تكون محافظات الصعيد ضمن المحافظات المعلن عنها مؤخرا، يرجع الأمر لموعد بداية عمليات التصحيح لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2019 لجميع المدارس بالترم الثاني، وأيضا تواجد الامتحانات وأعمال التصحيح خلال شهر رمضان، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز جميع لجان الكنترول حتى لا تكون عملية التصحيح مرهقة للمعلمين.
كادت عمليات التصحيح تنتهي ضمن ختاميات اليوم الحالي، ومع الساعات القادمة سيتم اعتمادها من قبل السيد المحافظ ورفعها عبر مديرية التربية والتعليم ومساعدة الطلاب على معرفة درجات الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس إلكترونيا وبكل سهولة، بات جميع الطلاب قلقين من نتيجة الإعدادية، وتأخير ظهورها عبر موقع مديرية التربية والتعليم ماذا يفعل الطلاب في البوابة عقب ظهور النتيج حيث تتم عملية الاستعلام برقم الجلوس.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2019. سيتم تفعيل الرابط قريبا، أو توفير رابط ملفات جوجل درايف إذا تم إعلان النتائج بهذه الحالة.
- حالة النتيجة : لم تظهر بعد ” سوف نوافيكم بكل جديد خلال الساعات القادمة”.
من المتوقع أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج وقنا ضمن المحافظات بجمهورية مصر الذي سيتم إعلانها خلال مطلع الأسبوع المقبل، ولكن مع مرور الساعات القادمة سوف يتم كشف أحدث المعلومات التي تصرح بها وزارة التربية والتعليم بسوهاج.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019
خلال الساعات القادمة سيتم حسم بعض النقاط والأمور المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج وقنا، ومعرفة أي ما وصل إليه جميع المعلمين بأعمال التصحيح الخاص بامتحانات الصف الثالث الإعدادي ” الجبر الهندسة والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة العربية والإنجليزية.
بدأ العد التنازلي لاعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني لبقية المحافظات التي لم تنتهى من أعمال التصحيح، وعما قريب بيومنا هذا سيتم متابعة جميع المحافظات التي سيتم اعتمادها من المتوقع أن تعتمد معهم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج وقنا 2019.
نتابع اليوم حالة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019 وكل المحافظات التي لم تظهر بعد وسوف نوافيكم بكل جديد، نقدم متابعة مستمرة لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج وقنا 2019 الترم الثاني وجارى التأكد من موعد ظهور النتيجة.
التعليقات
اريد النتيجه الان
٤١٣٦٦ رقم الجلوس
لماذا لم تظهر النتيجة
امانى مصطفى عبد الخالق- محافظة: قنا- ادارة: –
رقم الجلوس:٣٧٨٩٠
عبدالرؤف عبدالحميد محمد رقم جلوسى 42338
هتظهر امتى نتيجة ٣ اعدادي محافظة سوهاج
مريانا مجدي سعد رقم الجلوس 2282
سوهاج مركز المنشاة رقم جلوسى53563
امتى النتيحة سوهاج
وئام عمر أحمد حسن
رقم الجلوس١٤٧٩٢
ندا مصطفى رمضان على قنا رقم جلوس 46851
الاسم: ندى ناصر فؤاد عبد الحميد
سوهاج: مدينة جرجا
مدرسه: جرجا الاعداديه بنات
رقم الجلوس: 60799
ارجو الرد لا انا في حالة قلق
ليكم اسبوع تقولوا نزلت ايه الكدب ده
شويه خولات بتستغفلوا الناس هبلغ عليكم قوقل
رقم الجلوس37013 سوهاج
محمد بخيت ٣٤٢٢٣
دنيا خالد محمد … ٣٤٦٥٣
سوهاج\ رقم الجلوس 23434
السلآم عليكم ٧٤٢٠٨
عبدالرحمن ابراهيم عبدالحميد عبدالعال رقم والجلوس ٤١٢٩٢
نعم حلو
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2019سوهاج
نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج
الاسم: بيتر نشأت سعيد وهبه / محافظه سوهاج/ رقم الجلوس 7371
زياد عماد محمد السيد
26104
اعرف نتجه الصف الثالث الاعدادي سوهاج مركز المراغه
اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي سوهاج مركز المراغه
ممكن اعرف النتيجه الصف الثالث الاعدادى
بسمه مصطفى هيكل على
سوهاج
64535
محافظة سوهاج رقم الجلوس:28744
امتى نتيجة سوهاج
عزه محمد سعد رقم الجلوس 42521
امتا ها تطلع النتيجه ياجماعه
منه.الله.جاد.الكريم.درويش.عبد.الحميد.المنشاه.سوهاج.
رقم.الجلوس.٥٣٣٥٧
لماذه تاخرت النتيجه محافظه سوهاج
محمود حماده محمود محمد ٢٤٩٩٩
محافظة سوهاج رقم الجلوس/43645
رقم الجلوس /43645 تمام
محافظة سوهاج رقم الجلوس /43645
الرجاء تعجيل إظهار نتيجة لمحافظة سوهاج رجاء و من فضلكم
متى يتم ظهور النتيجه الشهاده الإعدادية للمحافظه سوهاج
رقم الجلوس69740
27059 محافظة سوهاج
انا معايا ملف النتيجه المحاغظه كلها
عبير عبدالله محمد احمد…قنا – قوص – رقم الجلوس 41780
احمد حازم نوفي عبدالرحيم رقم الجلوس 71614 محافظه سوهاج مركز البلينا
النتيجه امتي بالضبط
مينا اشرف موريس رقم الجلوس٥٤٦٥٤
محافظه قنا
هل الشهادة طلعت
هل الشهاده ظهرت
المعروف الله الله اكبر
سعاد اشرف حماديونس رفم جلوس 5529 محافظه قنا نتيجه الشهادة الاعدادية الترم الثانى
نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة قنا
انا امتا اتظهر نتيجه الصف الثالث سوهاج
ظهرت
أريد نتيجتى ورقم جلوسى 35770محافظة قنا
سوهاج حسام رضا صابر ٣٥٩٥٤
ان شاء الله نجاح
رقم الجلوس 61784
سوهاج
قنا48504
نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج طهطا الصفيحه
مدحت ممدوح نيسان جادالسيد سوهاج رقم الجلوس10784سوهاج
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية
ساره سلامه احمد مصطفى رقم جلوس 41434
قنا رقم الجلوس 41434
الاسم:ندى مختار احمد محمد
المدرسة:بلصفورة الإعدادية بنات
محافظة:سوهاج
رقم الجلوس32583
امتي النتيجه
شيئ جميل ان نستفسر عن النتائج من هنا
رضوى حسن حافظ رقم الجلوس 7784 قنا
نتيجة شهاده الاعداديه قنا ٢٠١٩
احمد خالد زين
سوهاج
جيل المستقبل الخاصه
اداره اخميم…٤٨٤٩٩…رقمي ٠١٠٦٥١١٥٤٠٠
نسمة محمد علي عبدالرحيم
محافظة سوهاج
مركز جرجا
الرقم الجلوس 65717
هل الشهاده ظهرت
رقم الجلوس 32625
قنا
رقم الجلوس38837
رقم الجلوس ٤٦٥٥٦ الاسم محمد لطفي محمد حسن
قنا رقم الجلوس ٣٢٤٦١
امتي نتيجة محافظة سوهاج رقم الجلوس 5999
نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظه سوهاج
سوهاج رقم الجلوس 25395
امتى ظهور النتيجه
رافت ابراهيم الضبع أحمد
سوهاج البلينا
رقم جلوس 69723
امتى ظهور النتيجه
هل ظهرت فى سوهاج ومتى ستظهر ارجو الرد
رقم الجلوس ٥٤٩٤٢
امتى النتيجه
رافت ابراهيم الضبع أحمد
رقم جلوس 69723
الاسم:ندى مختار احمد محمد
المدرسة:بلصفورة الإعدادية بنات
رقم الجلوس:32583
سوهاج
33965
اين النتيجة
24137 محافظة سوهاج
ناتجة
أبان امتة
رقم الجلوس 14459 محافظة سوهاج
فارس محمود احمد عبدالحميد
اسامه عبده
رقم الجلوس تبعي٢٥ ٤٣١
رقم الجلوس 48920
اريد نتائجه يسي جميل نجيب سوهاج ٣٩٦٤
22974
محافظة. سوهاج
مدرسة.عرابة عزيزالاعدادى
محافظة سوهاج
رقم الجلوس 2929
ممكن شهاده تالته عدادي بسوهاج ٦٣٣٧
محافظة قنا نتيجه الصف الثالث الإعدادي
محافظة قنا
اكتب تعليقك هنا…اسيوط رقم الجلوس22046
18194 سوهاج
ممكن نتجه هديل محمد حمدان رقم جلوس 36096
7967
ظهرت
لم تظهر بعد تابعي المقال.
نتيجة الشهاده الاعدادية 2019 محافظة سوهاج
رقم الجلوس 9262
14342
اريد اعرف النتيجت
يجب إضافة المحافظة ورقم الجلوس لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها
عبد الرحمن سيد شعبان قنا رقم جلوس ٢٠٩٦٨
اسامه عبده حامد
قنا5956
8469
رقم الجلوس 8469
متي تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا
لم تعتمد بعد
متى ظهور نتيجه محافظة قنا
رقم الجلوس 3607
سوهاج 220224
رضوى جعفر معوض 53155
ولاء عامر ثابت عبدالرحمن
قنا رقم الجلوس ٣١٧٣٩
رقم الجلوس ٤٨٤٩٩
احمدحسام كمال السيد رقم جلوس ٢١٠
نتيجه سوهاج 33213
٥٧١٠٥
راسب
عبدالرحمن محمد السيد عبداللطيف 42061
٦٣٠٩٦
محافظة سوهاج رقم الجلوس5485 الاسم امنه ممدوح اسماعيل
سوهاج 46152
٧٦٠٥٣
موافق
لماذا تأخرت الشهادة الاعدادية بمحافظة قنا
اكتب تعليقك هنا…اسيوط رقم الجلوس22046
رقم الجلوس 3158 محافظه سوهاج