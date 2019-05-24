نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية

تعليم كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2019 مطلع الأسبوع المقبل، وستعلن النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشخ من خلال خدمة نتائج الشهادات لنهاية مرحلة التعليم الأساسي، وصرحت بثينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم خلال تفقدها لجان كنترول الإعدادية بكفر الشيخ، أن عمليات التصحيح انتهت وتستكمل عمليات الرصد والمراجعة وتحديد أساء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية تمهيدا لاعتمدان نتيجة الإعدادية في كفر الشيخ من الدكتور إسماعيل طه.

أضافت وكيلة وزارة التربية والتعليم، أنه من المرجح اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ لنهاية العام الدراسي 2018-2019، بحلول يوم الأحد المقبل، وعلية سيكون بمقدور الطلاب أولياء الأمور الإطلاع على الإحصائيات ونسبة النجاح والاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ من حدمات موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس ويمكنكم التواصل معنا عبر متابعة ما سنحدثه لكم من بيانات لتحديد موعد ظهور النتائج.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

يعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه نتيجة الصف الثالث الإعدادي مطلع الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الأحد، حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام برقم الجلوس من الروابط الرسمية التي سندرجها، بجانب الحصول على الشهادات من المدارس في اليم التالي للتأكد من حصة الدرجات المستخرجة إلكترونياً، وسنوفر لكم روابط نتيجة إعدادية كف الشيخ التي ستعلنها مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكتروني للمحافظة.

مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ

رابط نتائج مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ سيعلن فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، ويمكن متابعة التحديثات المقبلة أو ترك رقم الجلوس بالتعليقات، وسنضع لكم الروابط والنتائج فور اعتمادها.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

المجموع الكلي للدرجات في الصف الثالث الإعدادي 280 درجة، منهم 80 درجة لغة عربية، رياضيات 60 درجة، انجليزي 60 درجة، و 40 درجة للعلوم ، و 40 درجة دراسات.