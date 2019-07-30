نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 ” المنطقة الشرقية والغربية ” برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

ننشر متابعة مستمرة لموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ليبيا في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وذلك من خلال رصد أهم الأخبار التي تنشرها وزارة التربية والتعليم الليبية عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الآن لم تصرح وزارة التربية الليبية موعد رسمي لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 برقم الجلوس عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية، لكننا سوف ننقل تقرير يومي لأعمال التصحيح والكنترول لجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019

انتهى جميع الطلبة والطالبات من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول في السابع عشر من شهر يوليو الحالي وما زالت أعمال التصحيح مستمرة حتى الآن، يقوم جميع العاملين على تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على سرعة إنجاز نتيجة الإعدادية 2019 بقدم وساق، مع مراعاة الدقة أثناء اعمال المراجعة والتصحيح وحتى لا تحدث أخطاء ويأخذ كل طالب حقه.

استخراج نتائج الإعدادية ليبيا 2019

نتابع مع جميع الطلاب آخر أخبار موعد اعتماد وصدور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ليبيا جميع المحافظات، من المحتمل رفع نتيجة الإعدادية ليبيا 2019 رسميا خلال الأيام القادمة من شهر أغسطس القادم ولكن لم تصدر وزارة التربية والتعليم الليبية بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

روابط نتائج شهادة إعدادي في ليبيا 2019

فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2019 من السيد الوزير سيتم إعلانها رسميا عبر موقع كل من وزارة التربية والتعليم الليبية وموقع منظومة الامتحانات لشئون نتائج التعليم الأساسي 2019.