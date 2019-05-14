نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2019 – قريباً

أكدت الأستاذة/ آمال عبد الظاهر مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الدراسة الثاني لمحافظة الإسكندرية سوف يتم اعتمادها ورفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمحافظة عقب الانتهاء مباشرة من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات النهائية للطلاب في هذا الصف الدراسي.ومن ناحية أخرى فقد أشارت سيادتها على التزام الجميع بكافة التعليمات الموجهة بشأن التصحيح وتحري الدقة في رصد الدرجات للتقليل من تظلمات الطلاب بعد الانتهاء ورفع النتيجة، وبالتالي يضمن كل طالب درجاته بعيدا عن أي ظلم أو خطأ في الدرجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

محافظة الإسكندرية تضم العديد من الإدارات التعليمية منها: المنتزه، العجمي، برج العرب، الجمرك، شرق الإسكندرية، غرب الإسكندرية، وسط الإسكندرية، سوف يتم اعتماد النتيجة وإعلانها في كافة الإدارات التعليمية المذكورة سابقا في وقت واحد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

الحصول على النتيجة يتم بكل سهولة تباع الخطوات التالية:

من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وبعدها إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر البحث وسوف تظهر النتيجة مباشرة.

وفي وقت الإعلان على النتيجة يكون هناك ضغط كبير على الموقع لذلك يمكنكم الانتظار قليلا حتى يتم التحميل، أو يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق أسفل المقال وسوف نقدم لكم مساعدة فورية عقب اعتماد النتيجة ورفعها مباشرة على الموقع الإلكتروني المخصص لها.