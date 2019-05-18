نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية العديد من الطلاب وأولياء الأمور يترقبون ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تبقت أيام قليلة على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وهي مرحلة هامة من المراحل التعليمية التي تحدد مصير الطالب، لذلك يصاب الطلاب بحالة من القلق والتوتر عند اقتراب موعد إعلان النتيجة وينتظرون ظهورها بفارغ الصبر، لذلك سنتعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.

بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات يوم الخميس السابق، تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بعد عدة أيام، بناءً على التصحيح الأولى أن نسبة النجاح عالية تتخطى نسبة 90% وهذا بمثابة بشارة بحصول العديد من الطلاب على درجات عالية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية.

من المقرر قيام محافظ الإسكندرية الدكتور “عبد العزيز قنصوة” اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 خلال عدة أيام قليلة، لكي تظهر خلال هذا الأسبوع على موقع نتائج محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى أنه سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية خلال 24 ساعة من ظهورها على الأنترنت.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية هو الموقع المختص بنشر الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس.

من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية———-من هنا.

أو من خلال هذا الرابط—————————-من هنا.

كما يمكنكم معرفة يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

في البداية يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية

ثم كتابة رقم جلوس الطالب

ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة.

اعرف نتائج المحافظات الأخرى

يُذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية صرّح أنه يتم الإسراع بعمليات التصحيح والمراجعة، مع رصد النتائج، حيث أعلن أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية تظهر مبكراً عن غيرها من باقي المحافظات الأخرى، كم أنه أوضح أن نتائج الشهادة الإعدادية دائماً ما تحرز أعلى النتائج بشكل خاص إدارة العجمي، فقد بلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول نحو 86.1% ناتج عن أداء 82 ألف و699 طالب وطالبة لأداء الامتحانات، نجح منهم 70 و352 ألف طالب وطالبة.