نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2018/2019

بفارغ الصبر ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية نتائجهم وذلك للاطمئنان وللتغلب على شعور القلق والخوف الملازم لهم خلال تلك الفترة العصيبة، فهي الشغل الشاغل لهم وهذا يدل على مدى أهمية تلك المرحلة فهي بوابة العبور للمرحلة الثانوية سواء إن كانت ثانوي عام أم تجاري أم صناعي أو غير ذلك، وحرصاً منا على خدمتكم نقدم لكم كل يوم أهم الأخبار المتعلقة بالنتائج فضلاً عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018/2019 :

تجدر الإشارة إلى أن كل الطلاب والطالبات بمختلف أرجاء الجمهورية تصيبهم حالة من التوتر والقلق لرغبتهم الزائدة في الاطمئنان على نتائجهم وتحديد وجهتهم المستقبلية، فالآن من خلال هذا الرابط يمكنكم الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها ورفعها على المواقع التابعة للوزارة.

هذا ومن المنتظر أن يقوم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة لتطهر في موعد أقصاه بداية الأسبوع المقبل على موقع نتائج الإسكندرية عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الطلاب، على أن يتم توزيعها بكل المدارس خلال 24 ساعة من ظهورها على شبكة الإنترنت.

رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 :