نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني يستعد أولياء أمور الشهادة الإعدادية ظهور نتيجة نهاية العام من أجل الاطمئنان على مصير أبنائهم خاصة وأن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة لتحديد مسارهم وبعدها يدخل المرحلة الثانوية ثم يحدد اتجاهه ورغبته في الكلية التي يتمناها, حيث بدأ الطلاب أداء إمتحانات الترم الثاني يوم 11 مايو الجاري وستنتهي يوم 16 من نفس الشهر وسارت الامتحانات في حالة من الترقب والمتابعة ولم تتلقى الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة أي شكاوى من قبل الطلاب في جميع المواد التي أدوا الامتحانات فيها .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وقد أعلن الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن النتيجة سوف تظهر بعد الإنتهاء من عملية التصحيح والرصد وبعدها سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني, بجميع الإدارات التعليمية بعد اعتمادها من قبل محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة هذا وقد أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الإدارة لم تتلقى أي شكاوى أثناء سير الامتحانات لأنها كانت بمستوى الطالب العادي ولم تخرج عن الكتاب المدرسي وأن نسبة النجاح ترتفع عن الترم الأول حيث بلغت نسبة نجاح الترم الأول 69.6%.

مؤكدا أن المصححين يبذلون كل جهدهم في الكنترول على قدم وساق،من أجل إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة الترم الثاني في القريب العاجل برقم الجلوس الخاص بكل طالب في جميع الإدارات التعليمية التابعة بمحافظة الجيزة والتي تضم (إدارة العياط التعليمية, ادارة اوسيم, إدارة القناطر الخيرية, إدارة الحوامدية التعليمية, إدارة البدرشين التعليمية, ادارة كرداسة التعليمية, إدارة أطفيح التعليمية, اداراة أبو النمرس التعليمية).

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة ————من هنا

أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا

ولمعرفة الوصول الى نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة فور ظهورها اتبع الخطوات الأتية, يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به, ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع يجب الانتظار للحظات حتى يتم الحصول على النتيجة، ونظراً لوجود ضغط على الموقع، وفي حالة عدم ظهور النتيجة يرجى المحاولة مرة أخرى ولكن بعد مرور عشرة دقائق بين كل محاولة وأخرى, كما يمكنكم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات برقم الجلوس