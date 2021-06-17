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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2021 ألترم الثاني .. موعد ظهورها ومتابعة ورابط الاستعلام

بواسطة أحمد ياسين
نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 الدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

حالة من القلق يعيشها طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية هم وأهاليهم وهم في انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021، وفي متابعة لموعد أعتماد النتيجة وظهورها بشكل رسمي، صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية طبقا لليوم السابع، بأن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مستمرة، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الأسبوع القادم ليتم بعد ذلك اعتمادها من السيد محافظ الدقهلية، ثم يتم طرحها عبر الرابط المخصص لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية ببوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، ويسعدنا في موقع كلمة دوت أورج أن نتابع معك عزيزي القاري كافة المعلومات المتاحة حول النتيجة حتى الوصول لعرضها بعد الاعتماد.

1 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2021 ألترم الثاني
2 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2021
3 طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط
4 الصف الثالث الإعدادي نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبداية لمرحلة جديدة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2021 ألترم الثاني

جدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي لهذا العام الدراسي بمحافظة الدقهلية بلغ 109261 طالب وطالبة، موزعين على 624 لجنة أمتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية حرصا منها على سلامة الطلاب والمراقبين داخل لجان الامتحان، منها تطهير اللجان والتباعد بين الطلاب قدر الإمكان وارتداء الكمامات داخل اللجان وخارجها.

نتيجة الشهادة الإعدادية
امتحانات الإعدادية وسط إجراءات احترازية مشدد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2021

هذا ومن المقرر أن تطرح النتيجة فور اعتمادها من السيد محافظ الدقهلية على موقع الحافظة، هنا، وسنتابع معك عزيزي القارئ في حالة حدوث أي تغيير في الرابط المخصص لعرض النتيجة بسبب ضغط شبكة الإنترنت أو وجود أي أعطال بالرابط من خلال روابط بديلة. وأيضا يمكنك الاطلاع على نتائج المحافظات التالية

طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط

يمكنك الوصول للنتيجة باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على الرابط بالضغط عليه.
  2. كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له.
  3. الضغط على عرض النتيجة.

مع أطيب تمنيات أسرة موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب بدوام النجاح والتفوق.

الصف الثالث الإعدادي نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبداية لمرحلة جديدة

ويعتبر الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والأهالي للشهادة الإعدادية بسبب ما تمثله من نهاية لمرحلة التعليم المفتوح التي استمر بها الطالب 9 سنوات، وبداية لمرحلة جديدة من التعليم سواء كان تعليم داخل منظومة الثانوية العامة، أو من خلال احد الدبلومات الفنية بأنواعها (تجارية أو صناعية أو زراعية أو سياحة وفنادق).

امتحانات الإعدادية الترم الثاني 2021

ويتم تحديد الطريق الذي سيسلكه الطالب بعد الشهادة الإعدادية من خلال المجموع الذي يحصل عليه الطالب والذي يأهله للالتحاق بنوع الدراسة الذي يرغبه، وكذلك حسب ميول واهتمامات الطالب نفسه وكيف ترى نفسه خلال سنواته الدراسية القادمة.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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