نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية اخر العام عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية ينتظرها بكل شغف جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بعد أن تم الانتهاء من فترة امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019 بمحافظة الغربية وأيضا بجميع محافظات مصر, صرح مصدر مسؤول بالمحافظة أن فترة الامتحانات شهدت انتظام والتزام من الطلبة والمراقبين على مدار الأسبوع ولم يحدث أي شيئ يعكر صفو الطلاب كما أتت أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب ولم تصدر أي شكاوى مما يشير إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام لخروج الطلبة سعداء عقب اتهاء الاختبارات لذلك يرغب الجميع في التعرف على الدرجات التي سوف يحصل عليها بشغف كبير من أجل الاطمئنان على المجهود الذي بزل طوال العام في المذاكرة والسهر والاجتهاد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.

يتمنى أولياء الأمور وايضا الكلبة الحصول على درجات مرتفعة في تلك المرحلة لعدة أسباب، لأن المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية وهي نهاية التعليم الأساسي والتي يتم من خلالها انتقال الطالب إلى التعليم الثانوي العام أو التعليم الفني، وبالطبع يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام ومنها إلى إحدى كليات القمة, وبدأت جميع مديريات التربية والتعليم بالغربية بتصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات ليتم رفعها على المواقع الالكترونية التابعة لكافة المديريات التي تشمل كلا ” إدارة مركز بسيون‏ ,إدارة مركز زفتى , إدارة مركز سمنود‏ , إدارة مركز السنطة‏, إدارة مركز طنطا‏ , إدارة مركز قطور‏ , ادارة مركز كفر الزيات‏, إدارة مركز المحلة الكبرى” ‏ وعقب الانتهاء يتم إعلان النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية الترم الثاني برقم الجلوس.

روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية.

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة الغربية ————من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة الغربية————-من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي تستطيع كتابة رقم الجلوس في تعليق بأسفل المقال لتحصل على نتيجة الترم الثاني 2019 فور ظهورها على موقع البوابة الإلكترونية الخاص بمحافظة الغربية وأسرة موقع كلمة تتمنى لكم النجاح والتفوق