نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 ألترم الثاني .. متابعة ورابط الاستعلام

ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية نتيجة ألترم الثاني للعام الدراسي 2021، وذلك بعد أن انتهوا من أداء امتحاناتهم نهاية الأسبوع قبل الماضي، وتشير المؤشرات الأولية الصادرة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية إلى أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من المتوقع أن تعلن خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والرصد لدرجات الطلاب، ثم الاعتماد من السيد محافظ الغربية، وأخيرا طرحها على الموقع المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، المهندس ناصر حسن، أن النتيجة ستعلن فقط على موقع المديرية، فور اعتمادها من السيد محافظ الغربية، كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن هناك توجيهات مشددة للمصححين بضرورة توخى الدقة في عملية تصحيح ومراجعة ورصد أوراق الإجابات، حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021.

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لمتابعيه وقراءه الرابط المباشر للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 بمحافظة الغربية فور اعتمادها، ويمكن متابعة النتيجة من خلال الرابط التالي، هنا.

كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة المحافظات التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الإعدادية محافظة ألإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية.

رابط نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية.

رابط نتيجة محافظة الدقهلية.

رابط نتيجة محافظة سوهاج.

رابط نتيجة محافظة بني سويف.

رابط نتيجة محافظة المنيا.

مع أطيب أمنيات أسرة موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.