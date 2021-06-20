Take a fresh look at your lifestyle.


نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 ألترم الثاني .. متابعة ورابط الاستعلام

بواسطة أحمد ياسين
نتيجة الاعدادية الغربية 2021 نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021

ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية نتيجة ألترم الثاني للعام الدراسي 2021، وذلك بعد أن انتهوا من أداء امتحاناتهم نهاية الأسبوع قبل الماضي، وتشير المؤشرات الأولية الصادرة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية إلى أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من المتوقع أن تعلن خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والرصد لدرجات الطلاب، ثم الاعتماد من السيد محافظ الغربية، وأخيرا طرحها على الموقع المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، المهندس ناصر حسن، أن النتيجة ستعلن فقط على موقع المديرية، فور اعتمادها من السيد محافظ الغربية، كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن هناك توجيهات مشددة للمصححين بضرورة توخى الدقة في عملية تصحيح ومراجعة ورصد أوراق الإجابات، حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.

امتحانات الإعدادية وسط إجراءات احترازية مشدد
1 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021.
2 كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة المحافظات التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021.

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لمتابعيه وقراءه الرابط المباشر للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 بمحافظة الغربية فور اعتمادها، ويمكن متابعة النتيجة من خلال الرابط التالي، هنا.

كما يمكنك الاستعلام عن نتيجة المحافظات التالية:

مع أطيب أمنيات أسرة موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي 2021 أون لاين عبر مواقع مديريات التربية…

أخبار التعليم

التعليم تنفي الأخبار المتداولة حول موعد نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر

أخبار التعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحيرة .. متابعة ورابط الاستعلام

أخبار التعليم

رابط التسجيل خطة البعثات الداخلية الكويت 2021-2022

أخبار التعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا .. متابعة ورابط الاستعلام

أخبار التعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ألترم الثاني محافظة سوهاج .. متابعة ورابط الاستعلام

أخبار التعليم

رابط كشف نقاط الطلاب شهادة التعليم الابتدائي موقع نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل

أخبار التعليم

تنسيق الإعدادية بالقاهرة 2021 .. الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالأعوام السابقة

أخبار التعليم

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة في قطر 2021

أخبار التعليم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021 عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.