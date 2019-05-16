نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة تعد محافظة القاهرة من أوائل المحافظات بإظهار النتائج فبعد إنتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من إمتحانات أخر العام والتى من المنتظر الإنتهاء منها يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، حيث سيتم بعدها مباشرة تصحيح أوراق إجابات الطلاب، فى الكنترولات التابعة لمحافظة القاهرة، ثم بعد ذلك سيتم مراجعة النتيجة و الإعلان عنها بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، فور اعتمادها من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال من خلال بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .

بدء طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الثاني محافظة القاهرة يوم 11-5 وستنتهي يوم 16 من نفس الشهر في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم وهي مادة اللغة العربية, مادة الرياضيات , اللغة الإنجليزية , مادة الدراسات الإجتماعية, مادة العلوم, التربية الدينية, التربية الفنية, ثم الحاسب الألي, ولم تتلقى إدارة التربية والتعليم بالقاهرة اي شكاوى أو صعوية في الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية كما شهدت فترة أداء الامتحانات استقرار ونظام جيد أشاد به رؤساء اللجان.

خطوات الحصول على النتيجة..

لمعرفة الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة من خلال الموقع الرسمي لاظهار النتائج اتبع الخطوات الأتية لتسهيل الدخول عبر بوابة النتائج الرئيسية والحصول على النتيجة ومجموع الدرجات.

الدخول على الرابط الخاص بوابة النتائج الرئيسية

الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية

إدخل بها رقم الجلوس .

ثم بعد ذلك سوف تظهر لك النتيجة

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

ويذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات الترم الأول حوالي 157 ألف طالب وطالبة حيث من المنتظر ظهور نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتي لم تستغرق حوالي أسبوع , وكانت نسبة نجاح نتيجة الترم الأول وصلت 90%، أي أنها شهدت ارتفاعا ملحوظاً عن العام الدراسي السابق و الذي كانت نسبته 69%.