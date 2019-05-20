نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني من بوابة نتائج التعليم الأساسي الأسبوع الجاري

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية “الصف الثالث الاعدادي” من أداء امتحانات الترم الثاني لعام 2019 وينتظر الطلبة وأولياء الأمور النتيجة بفارغ صبر وبدأ البحث المستمر على نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر مواقع الأنترنت وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والى الآن تتم أعمال المراجعة في كنترولات محافظة القاهرة .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني:

ويترقب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة القاهرة ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2019 لمحافظة القاهرة بمجرد اعتمادها من محافظ القاهرة وسوف يتم إعلانها رسميا على بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمحافظة القاهرة

ومن الجدير بالذكر ان امتحانات الصف الثالث الاعدادي جاءت في مستوى الطالب المتوسط وقد تم وضعها من الكتاب المدرسي ولم يجد الطالب أي صعوبة في حل الامتحان وقد قام الطلاب بأداء امتحانات الترم الثاني لعام 2019 في مواد ” اللغة العربية واللغة الانجليزية والتربية الدينية والعلوم والدراسات الاجتماعية”.

ونترقب معكم ظهور النتيجة خلال هذا الأسبوع وسوف نقوم بمتابعة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة أولا بأول حتى يتم ظهورها رسميا على موقع الوزارة .

ويمكنك عزيزي الطالب ترك رقم الجلوس الخاص بك وسوف يقوم الموقع بإحضار النتيجة وأراسلها لك على الأيميل الخاص بك وتتمني أسرة الموقع دوام النجاح والتوفيق لكل الطلاب.