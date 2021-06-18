نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية من أكثر الأمور التي يهتم بها الطُلاب، فمنذ ايام قليلة انتهت جميع محافظات مصر من امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والتي هي عبارة عن مرحلة مفصلية في حياة البيت المصري؛ حيث تحدد تلك المرحلة حياة الطالب الذي سيلتحق بالثانوية العامة ومن سيذهب للثانوية التجارية أو الزراعية أو الفنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

وتعتبر فرحة النجاح في الشهادة الإعدادية جزء كبير وهام في حياة الطلاب وأولياء الأمور لأنها مصيره، والآن نحن في خلال ساعات قليلة في انتظار إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بمحافظة القليوبية، وذلك وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الأسابيع السابقة، ومن جانبها قامت بتحددت موعد ظهور النتيجة وذلك خلال 10 أيام من موعد انتهاء الامتحانات.

وسيتن أعلن النتيجة من خلال موقع النتيجة في نهاية الأسبوع الحالي بجانب موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة ومقالنا سوف يقدم لكم المزيد من المعلومات حول نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021 داخل محافظة القليوبية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2021

تسري الآن أعمال تصحيح جميع المواد التي أمتحنها الطلاب ورصد الدرجات وهذا ما صرح به ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية؛ كما أن جميع تلك الأعمال ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا.

وستم إعلان نتيجة الإعدادية بالقليوبية في على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى موقع المحافظة الخاص.

ووضع أيضًا بأن أعمال تصحيح المواد للشهادة الإعدادية مازالت جارية في مادتي الجبر؛ الدارسات الاجتماعية، وإعلان النتيجة سيتم بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الذي سيتم الأسبوع المقبل كحد أقصى.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية، يتم حاليًا رصد لجميع الدرجات داخل صوامعة كنترول الشهادة الإعدادية لعام 2021 تمهيدًا لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من جهة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية؛ بمجرد الانتهاء من جميع أعمال الكنترول التي ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا.