نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2021 ألترم الثاني .. متابعة ورابط الاستعلام

حالة من الترقب يعيشها طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية هم وزويهم وهم في انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انتهاء عملية تصحيح الأوراق الخميس القادم، بعدها يتم البدء في رصد الدرجات وإعداد النتيجة بشكل نهائي تمهيدا لعرضها على السيد محافظ المنوفية لاعتمادها ثم طرحها على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية حتى يتمكن الطلاب وأهاليهم من الاستعلام عنها، وسنتابع معك عزيز القارئ أي تطورات تخص نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية لنقدم لك كل المعلومات المتاحة فور صدورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية ألترم الثاني 2021

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم أحمد سويد، بأن نتيجة نهاية العام للسنة الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي ستكون مطمئنة بإذن الله وأنها لن تقل عن 90%، وأكد أن النتيجة النهائية يمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الرابط الذي سوف تطرحه مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

طلاب الصف الثالث يخوضون امتحانات هذا العام في أجواء استثنائية

جدير بالذكر أن أجواء الامتحان للعام الدراسي الجاري 2020/ 2021 كانت أجواء استثنائية وغير اعتيادية بسبب الظروف الصحية التي عاشها العالم، وتأثرت بها البلاد، الأمر الذي تسبب في استبعاد نتيجة ألترم الأول من المجموع النهائي للدرجات، والاعتماد فقط على نتيجة الفصل الدراسي الثاني في تقييم المجموع الكلي للشهادة الإعدادية، الأمر الذي مثل عبئ كبيرا على الطلاب وأهاليهم.

كما تسبب قصر عمر الفصل الدراسي الثاني في مزيد من الضغط، حيث بدأ ألترم الثاني متأخرا وأنتهي في موعده دون وبذلك لم تستمر فترة الدراسة خلاله إلا فترة وجيزة، بالإضافة إلى عدم إلغاء أي من الدروس المقررة لتخفيف المنهج مما مثل عبئ على الطلاب وزويهم.

ثم تأتي مرحلة الامتحان وما صاحبها من إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب وتجنب العدوى لتمثل تحدى جديد للطالب لما تضفيه من أجواء القلق والتوتر خلال فترة الامتحان داخل اللجان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2021

ويسعدنا في موقع كلمة ودت أورج أن نقدم لك عزيز القارئ رابط الاستعلام عن نتيجة العام الجاري 2021 من خلال الرابط التالي، هنا، أو الرابط البديل، هنا، أو أي رابط جديد حال توافره بمجرد الإعلان الرسمي للنتيجة.

كما يوفر الموقع روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمحافظات التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الإعدادية محافظة ألإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

الصف الثالث الإعدادي ونهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة

وتعتبر الشهادة الإعدادية بما تمثله من نهاية لمرحلة التعليم الأساسي، هي البوابة التي يدخل منها الطالب إلى مرحلة التعليم الجديد وهي المرحلة الثانوية، والتي تختلف عن المراحل التعليمية السابقة حيث أنها تتنوع ما بين ثانوية عامة، وتعليم فني متنوع ما بين زراعي وتجاري وتجاري وفندقي، ويرجع العامل المحدد للدخول مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب، والتي ينظمها التنسيق، بالإضافة إلى الميول والرغبات الفردية للدارس.