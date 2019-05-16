نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم

ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الموعد الذي يتم فيه الإعلان عن نتيجة هذه المرحلة التعليمية الهامة كي يتعرف كل منهم على المرحلة التعليمية الجديدة المقبلة سواء كانت الثانوية العامة أو الثانوية الفنية، ترقب من الجميع لاقتراب موعد الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في المواد المقررة لهذا العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

تتابع الكنترولات داخل الإدارات التعليمية المختلفة أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة عليها لضمان الشفافية التامة في وقت الإعلان النهائي عن نتيجة الشهادة الإعدادية والتأكد من عدم ظلم أي طالب أو طالبة، وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات الهامة سوف يتم اعتماد النتيجة فورا من قبل المحافظ وبعدها ترفع على الموقع الإلكتروني المخصص لها وهو بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ومن خلال رقم الجلوس فقط يمكنكم الاطلاع على النتيجة بكل سهولة.

والجدير بالذكر أن محافظة بورسعيد تشمل عدد من الإدارات المختلفة وعلى رأسها: إدارة حي الشرق، إدارة حي الغرب، إدارة حي المناخ، إدارة حي الضواحي، إدارة حي الجنوب، إدارة الزهور، إدارة بورسعيد جنوب وشرق وغرب وشمال ووسط، جميعهم يستعدون في الوقت الحالي لإرسال النتيجة إلى الكنترول الرئيسي كي يتم إجراء المراجعة عليها ومن ثم اعتمادها ورفعها لجميع الطلاب.

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