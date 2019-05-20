نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني باقي أيام قليلة على ظهور نتيجة نهاية العام الدراسي للصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج , حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الدكتور عمرو شلتوت ، قائلا حتى الأن مازالت أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات إعدادية سوهاج مستمرة وسوف يتم الانتهاء من أعمال الرصد وتجميع الدرجات خلال الأيام القادمة وذلك للإعلان عن نتيجة الترم الثاني بعد أن يقوم السيد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري باعتمادها وظهورها على الإنترنت عبر الموقع الرسمي لظهور النتائج بمحافظة سوهاج .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.

انهى طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج الامتحانات منذ عدة أيام في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام بمادة “اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, التربية الدينية, الدراسات الإجتماعية, العلوم, الرياضيات, التربية الفنية ثم الحاسب الالي”, حيث لم يتقدم طلاب إعدادية سوهاج بأي شكاوى أثناء الامتحانات وأن الامتحانات كانت سهلة من داخل الكتاب المدرسي أي بمستوى الطالب المتوسط , وسيتم ظهور نتيجة الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة سوهاج قبل عيد الفطر المبارك لكي يطمئن جميع الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

فور الإعلان عن النتيجة سيتم رفعها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لجميع الإدارات التابعة لسوهاج وتشمل, “إدارة سوهاج, ادارة أخميم, ادارة البلينا,إدارة المراغة,ادارة مدينة المنشأة,مدينة دار السلام, مدينة جرجا, مركز جهينة, مركز ساقلته, ادارة طما, مدينة طهطا, مركز العسيرى”.

الحصول على النتيجة من خلال ——– البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة سوهاج من ——-—هنا

ويمكن من خلال موقع كلمة التعرف على نتائج الترم الثاني لجميع المحافظات من خلال هذا الرابط

وفي حالة عدم الوصول الى النتيجة يمكنكم ترك اسم الطالب ورقم جلوسه بشكل واضح وصحيح أسفل المقال في التعليقات و سنرسلها فور ظهورها, ويتساءل العديد من أولياء الأمور عن مجموع درجات الصف الثالث الاعدادي وهي كالتالي 240 درجة مقسمة الى الترمين الترم الاول 140 درجة والثاني مثله 140 درجة حيث لا تضاف مادة التربية الدينية, والتربية الفنية الى المجموع ولكن في نفس الوقت فهي مواد نجاح ورسوب.

اعرف نتائج المحافظات الأخرى.