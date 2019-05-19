نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 نهاية العام

نقدم لكم أعزاءنا طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ كل الأخبار المتعلقة بظهور النتائج والتي من المقرر أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب ووضعها بكشوف الطلاب، وهنا نقدم لكم كل ما يخص النتائج فتابعونا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ :

حرصاً منا على توفير كل سبل الراحة إليكم نقدم لكم الرابط الذي يمكنكم من الوصول إلى النتائج في اسرع وقت دون الانتظار والذهاب للمدرسة للتعرف عليها، هذا ونعى مدى القلق والتوتر الذي يشعر به أولياء الأمور والطلاب على حد سواء خلال الوقت الذي ينتظرون فيه الإعلان عن ظهور نتائجهم.

بالفعل أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، والمتعارف عليه أن أعمال التصحيح ستبدأ خلال الأسبوع الجاري ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها في أقرب وقت ممكن ليتم اعتمادها من قبل المحافظ ومن ثم تظهر أمام أعين الكثير ليطمئنوا على ثمار جهودهم المبذولة خلال العام الحالي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ :

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ومن ثم تستطيعون الحصول على النتائج من خلال الخطوات التالية :