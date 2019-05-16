نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في جميع المحافظات 2019 .. ترقبوا

نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم النتائج التي سوف يبحث عنها الكثيرون خلال الفترة القادمة، حيث بعد انتهاء الامتحانات في معظم المحافظات يترقب جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات عن الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، ونحن نتابع معكم من خلال موقعنا جميع الروابط الرسمية والمعلن عنها خصيصًا من وزارة التربية والتعليم من أجل الاستعلام عن نتيجة تالته إعدادي في جميع المحافظات، علي أن يتم الاستعلام عن النتائج برقم جلوس الطالب، وسوف نتابع معكم جميع الأخبار والتفاصيل التي تخص الامتحانات إلي حين اعتماد نتائج الطلاب وذلك من أجل الاطمئنان علي نتائج الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس قريبا

ونحن نتابع معكم استظهار نتائج الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات، نتيجة الشهادة الإعدادية وحتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي، ولكن بدأت فعليا عملية تصحيح بعض المواد، وكذلك إقامة أعمال الكنترول وأيضًا رصد الدرجات وعمل المراجعات النهائية من أجل ظهور النتيجة فور الانتهاء من تلك الأعمال علي الفور، وسوف يتم رفعها رسميًا علي موقع وزارة التربية والتعليم بعد التصريح والتصديق عليها رسميًا من قبل محافظ كل محافظة علي حدي، وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قط طالب بضرورة تصحيح أوراق إجابات الطلاب في أسرع وقت ممكن، حتى يتم الكشف عن النتيجة خلال أيام قليلة من موعد انتهاء الامتحانات.