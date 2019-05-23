نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الجيزة برقم الجلوس .. رابط مباشر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، بعد أن أعتمد اليوم محافظ الجيزة السيد اللواء احمد راشد نتيجة الفصل الثاني للصف الثالث الإعدادي اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، بنسبة نجاح تصل إلى 81.2%، تم طرح النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة حتى يتمكن الطلاب وزويهم من التعرف عليها والاطمئنان بعد أن انتهوا من امتحانات الفصل الثالث منذ أيام في أجواء رمضانية صعبة جمعت بين الصيام ودرجات الحرارة المرتفعة، إلا أن أغلب الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تصدر من الطلبة والطالبات شكاوى كثيرة، وفيما يلي يسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقد لكم نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة

وتعتبر الشهادة الإعدادية هي الحلقة الأخيرة في سلسلة سنوات التعليم الأساسي والتي يتحدد بعدها أتجاه الطالب ونوعية الدراسة التي سوف تغير من شكل مستقبله، ما بين دراسة بالثانوية العامة، أو الدبلومات الفنية بكافة أنواعها الزراعية والصناعية والتجارية، بنظام الثلاث سنوات والخس سنوات، وكذلك الدراسة الفندقية.

الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2019 للصف الثالث الإعدادي

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الدخول على الرابط التالي، هنا، للاستعلام عن نتائجهم من خلال بوابة محافظة الجيزة لنتائج الشهادات التعليمية، وفي حالة عدم قدرتك على الاستعلام عن النتيجة يمكنك اتباع الخطوات التالية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة محافظة الجيزة

بعد الدخول على الرابط هنا، تقوم بوضع رقم الجلوس الخاص بك في المربع المخصص لذلك.

بعدها يتم الضغط على زر بحث لعرض النتيجة.

كما يمكنك الرجوع للقائمة مرة أخرى وعرض نتيجة آخري بالضغط على زر مسح البحث.

مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتفوق للجميع.

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