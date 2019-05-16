نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم كل المحافظات

انتهت امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي 2018/2019 للشهادة الإعدادية، وبات جميع الطلاب ينتظرون إعلان النتيجة رسمياً لمعرفة نتيجة مجهودهم طوال الدراسة في هذه السنة المهمة، خصوصاً وأن الصف الثالث الإعدادي في غاية الأهمية لتحديد مستقبل الطالب والطريق الذي سيسلكه.

ويحدد المجموع الذي يحصل عليه التلميذ في الشهادة الإعدادية وجهته في المرحلة التالية وهي التعليم الثانوي، فإما يتجه للثانوية العامة ومنها إلى الجامعة، وإما يتجه إلى التعليم الفني بمختلف تخصصاته الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والفنون الأخرى.

وتتمنى أسرة موقع كلمة النجاح والتفوق لجميع الطلاب ويسرنا أن نكون أول من يُعلِمكم بالنتيجة فور ظهورها بإذن الله عن طريق رقم الجلوس أو الاسم حسب المحافظة من الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعليم لكل محافظة.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بموقع الوزراة

فور إعلان النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة وبعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ستجدها هنا بإذن وستضغط على اسم محافظتك لتفتح الصفحة التي تحصل منها على نتيجتك، أو يُمكنك ترك تعليق باسمك أو رقم جلوسك وسنساعدك في جلب النتيجة بإذن الله.

ابحث عن اسم محافظتك، في حال وجدته مفعّل كرابط انترنت فهذا يعني أن النتيجة ظهرت رسمياً في هذه المحافظة، أما إن لم يُفعّل كرابط فمعناه أن النتيجة لم تُعلن رسمياً بعد في تلك المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة | نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنوفية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة البحيرة | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة دمياط | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بور سعيد | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة جنوب سيناء | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الاحمر | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الوادي الجديد.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة اسوان | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الأقصر | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة السويس | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بني سويف.