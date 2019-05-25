برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني كافة محافظات مصر

نقدم لكم من خلال هذا المقال روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم، خصوصًا بعدما أكدت العديد من المصادر المسئولة بوزارة التربية والتعليم أن نتائج الترم الثاني سوف يتم إعلانها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بعدة أيام، وأشارت المصادر أن أعمال التصحيح والرصد تتم بدقة وشفافية ليحصل كل طالب على حقه دون ظلم.
حالة من القلق والترقب تصيب طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، لأن تلك المرحلة تعد مرحلة فاصلة ومحددة لأهم المراحل الدراسة، وتساعد الطالب على استكمال مشواره التعليمي، هذا ومن المحتمل أن نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 سوف تكون مرتفعة نسبيا هذا العام بسبب سهولة الامتحانات، ومرور أعمال وشئون الامتحانات بنظام دقيق.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة
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- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القليوبية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 آخر العام محافظة الشرقية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي آخر العام 2019 محافظة الاسكندرية
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة اسيوط
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 محافظة دمياط
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 آخر العام محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الاسماعيلية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 آخر العام محافظة شمال سيناء
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة جنوب سيناء
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني محافظة البحر الاحمر
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الوادي الجديد
- نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 محافظة اسوان
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الاقصر
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني محافظة المنيا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني محافظة السويس
اترك رقم جلوسك ومحافظتك في تعليق للحصول على النتيجة فور ظهورها.
التعليقات
انا رقم جلوسي ١٣٦٣٤٤
الشمندي علي الشمندي
٣١٢٣٣
الصف الثالث الاعدادیه
الاسم ندي محمد مصطفي
رقم الجلوس ١٥١٨٥٥
محمدالكحلاوي عبداللطيف٢٤٠٥
محمد احمد كفر الشيخ 43821
محمداحمد نجيب رقم الجلوس 43821
محافظه الاسماعيليه رقم الجلوس8952
محافظه الاسماعيليه رقم الجلوس8952
تعرف علي النتيجه
نتيجه ثالثه اعدادي
نورهان عصام صفي الدين١٦١٤١٠ الجيزه
محافظه اسيوط
زينب صلاح سالم مصطفى رقم الجلوس 1214
249318 القاهره
اريد نتيجة الصف الأول الإعدادي ومحافظة الجيزة الدقي مدرسة الشهيد احمد ابو الدهب بنين
رقم الجلوس 12012
٨٠٢ مدرسة السكري محافظة كفرالشيخ
نتيجه الاعداديه
اوة
فاطمه ابراهيم سليمان
42113
الجيزة
ليديا ميلاد فاروق جبره
123392
ايه الشحات
رقم الجلوس 33100
محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس ٢١٩ كفر الشيخ التربية والتعليم
نتيجه الترم الثاني
98497 الاسكندريه
حبيبه سمير الشحات ٢٧١٢
مها علي عبد الستار 6434
رقم الجلوس 112655
محافظه الجيزه
نورهان محمدمحمدالسيدسلامه رقم الجلوس ٤٨٨٩٥ محافظه كفر الشيخ
ايه الشحات جلال
رقم الجلوس 33100
محافظة كفر الشيخ
شاهندة بسيوني احمد احمد البقلي رقم الجلوس ٥٣٧٢٢
الاسم لينا خالد محمد نبيل /رقم الجلوس 746 بمحافظة الجيزة مدرسة المشير احمد اسماعيل
اسلام ربيع أحمد محمود ثاني اعدادى
نتيجة الطالبة بسمة مجدى صادق غياط يوسف حنا جرجس
نتيجه الاعداديه بسوهاج رقم 504
نتيجة الصف الثاني الاعدادي بمغاغه
محافظه القاهره
٤٦٠٠٤٠
الشرقية. 750. العاشر من رمضان
احلام سعيد عبد الخالق ابوالسعود رقم الجلوس 101
رنيا اسماعيل طه
رقم الجلوس ٢١٨
محافظة كفرالشيخ ٢٢٨٧٧
٢٢٨٧٧ فتحى عبده فتح الله السماح
نتجه مصطفي عايد
رياض مجدر رياص رقم الجلوس1284
24050 سوهاج
نتيجة احمد عماد الغريب منصور اولى الاعدادى اخر العام 2019
نتيجة الصف الأول الاعدادى اخر العام اسم احمد عماد الغريب منصور رقم جلوس 313
نورابوزيد
ريم محمود عيسي
قنا
١٠٤
الاسم امنيه قاسم مختار محافظه اسيوط رقم الجلوس 339 مدرسه علي مبارك بديروط
كريم ياسر جاد الرب رقم الجلوس 367
طارق محمد ذكي رقم الجلوس 149
محمد سعد محمد الصف الثاني
الاعدادي محافظه اسيوط رقم الجلوس 206
محمد سعد محمد 206
عبد الحميد عصام محمد محمود
رقم الجلوس 1209
محمود عاطف حمدي اسوان المنشيه الجديد رقم جلوس 111
محمد هاني علي السيد من الفيوم رقم الجلوس 188
رقم الجلوس 542
الاسم نوره ناصر احمد محمد عبد الحميد
رقم الجلوس ٢٥٩١
381
ملك عبدالمعبود
184 محافظة سوهاج
بسمله طلبه محمد ابراهيم
رقم الجلوس 22
الفيوم
احمد محمد محمود رقم الجلوس٧٤١٠٤
رقم الجلوس ٢٦٤٦ محافظة الإسكندرية
بن سويف 227
محافظة القيوبيه /٣٥٣/سعيد سمير سعيد
حبيبه حسام مصطفى 655
محمد عمرو محمد جودي
السويس
633
اسمي نوال جمعه ابراهيم ابوالعلا محمد رقم جلوسي هو٢٠٩ محافظة المنصوره
اسمي نوال جمعه ابراهيم ابوالعلا محمد رقم جلوسي هو٢٠٩
حسام عزت محروس 156
اسيوط صدفا …156
احمد محمد محمد ريان
رقم الجلوس 156
محافظه الجيزه اداره الخليفه
رقم الجلوس ٤٠٣ الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني ٢٠١٩
رقم جلوس630محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 84
رقم الجلوس ٥١
عاصم عوض محمد عوض ٢٣٠ محافظة القليوبية
نورهان بدر ابراهيم ٧١٢
نتيجه الصف الثاني الإعدادي محافظه كفر الشيخ الترم الثانى
عبدالرحمن مسعد علي عطية
918الغربية
شادي معتز رمضان رقم الجلوس 278
صبحي حامد صبحي 799البحيرة
56834
ندي محمد مصطفي محمد محافظة المنيا مركز مطاي قرية حلوة رقم الجلوس ٣٩٩٠٠
مصطفى شعبان امبابى غالى 110505 المنيا
عبدالحميد محمد جﻻل عبدالله
15121
رقم الجلوس 55010 محمافظه القليوبيه
امنه صلاح عبدالله احمد من المنياا
يوسف رضوان جمعه ١١٣٥٩ المنياا
91094 محافظة الدقهليه
روان اسعد محمد فريد 64787
سوهاج
محمد احمد محمد ريحان 19195
الاسكندريه