موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية | مديرية التربية والتعليم

أنتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، كما بدأ الكنترول في عملية تصحيح أوراق الإجابة في جميع المواد الدراسية، يذكر أن كنترول الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات قد أعلن أن عملية التصحيح قد تستغرق بعض الأيام لتتم علي أكمل وجه وكذلك من أجل المحافظة على مستقبل طلاب الشهادة الإعدادية.

الجدير بالذكر أن مديريات التربية والتعليم لم تتلق أي مشاكل بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية، وهذا كان دليل أن مستوى الامتحان كان في متوسط وليس صعب كما أدعى بعض الأشخاص.

نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني سوف تعتمد قبل عيد الفطر المبارك، حيث أن مرحلة تصحيح الأوراق تتم بكل شفافية ودقة، يذكر أن فترة الامتحانات أخذت سبعة أيام متتالية، بدأت الامتحانات باللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت امتحان الهندسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

تمتلك مدارس محافظة الإسكندرية أعداد كبيرة من طلبة الصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة نجاح الفصل الدراسي الاول 85%، كما نأمل زيادة نسبة النجاح خلال التيرم الثاني، وفي الأخير نوضح لكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، صرحت مديرية التربية والتعليم أن الكنترول سوف يتخذ عدة أيام لرصد درجات المواد ومن بعدها سوف تعرض النتيجة على سيادة المحافظ لاعتمادها، وبالتالي يتبقى أيام علي ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.