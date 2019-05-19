موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية | مديرية التربية والتعليم

ينتظر الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء فترة الامتحانات التي أخذت سبعة ايام متواصلة، يترقب الطلاب بكل قلق نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بعد اعتماد النتيجة من سيادة المحافظ، تبدأ مديريات التربية والتعليم بنشر النتائج عبر مواقعها على الانترنت، حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

يبدأ طلاب المرحلة الإعدادية بدخول مرحلة التعليم الثانوي والفني لاستكمال الدراسة، حيث تعتبر هي الأخيرة في مرحلة التعليم الأساسي، يعتبر الصف الثالث الإعدادي هي السنة الأولي التي تعتبر شهادة وأساسية ومن بعدها الصف الثالث الثانوي التي تحدد مصير الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية

نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني قد أوشكت علي الانتهاء، حيث يتبقى أيام على اعتماد النتيجة، يقوم كنترول الشهادة الإعدادية برصد درجات المواد الدراسية وتأكيد عملية جمع الدرجات، ومن ثم تُعرض النتائج علي محافظ الدقهلية حتى يعتمدها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية