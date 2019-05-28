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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

كتب نورهان محمدفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

أصبح البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة الترم الثاني ترند على محرك البحث جوجل، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والأقارب والأصدقاء عن النتيجة المنتظرة، الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الاعدادية قد بدئوا الامتحانات في يوم  السبت الموافق 11 مايو 2019 وقد انهو الامتحانات في يوم الخميس الموافق 16 مايو، حيث كانت الامتحانات سلسة وبسيطة في مستوي الطالب المتوسط.

ومن جانب أخر قام المدرسين بالعمل على تصحيح أوراق الامتحانات فور انتهاء كل مادة من المواد الدراسية التي امتحنها الطلاب مع مراعاة الدقة في أعمال التصحيح وجمع الدرجات وتسجيلها، ومن هنا ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية 2019 نتيجتهم على أحر من الجمر .

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

بالفعل قام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة القاهرة صباح اليوم وكانت نسبة النجاح بين الطلاب هي 82% وبالنسبة لعدد الطلاب اللذين تقدموا إلى امتحانات في الصف الثالث الإعدادي للمحافظة هم 153 ألفا و126 طالب سواء بنات أو ذكور، وعدد الناجحين منهم 149 ألفا و932 طالب.
أما عن نتيجة المدارس الدولية فقد كانت نتيجتها 97.8%،وقد تم اعتماد نتيجتهم من قبل محافظ القاهرة، من جانب أخر تم اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية وكانت نسبه نجاحهم هي 75%، ومن هنا يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج رابط بوابة نتائج  التعليم الأساسي من هنا  حتي يمكن لكل طالب الدخول عليها وتسجيل رقم الجلوس ومعرفة النتيجة خلال لحظات فاصلة.

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو اون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية الي مواقع الكترونية. مؤخرا درست الاعداد والتقديم الاذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج اذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك وبرنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل

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