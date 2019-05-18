موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا | مديرية التربية والتعليم

يترقب طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة المنيا اعتماد سيادة المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني، انتهى الطلاب من نماذج الامتحانات يوم الخميس الماضي بمادة الهندسة والحاسب الآلي، ينتقل الطلاب بعد المرحلة الإعدادية إلي المرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية وهناك يستكمل الطلاب دراستهم وطموحهم.

وردت بعض الشكاوى داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بخصوص صعوبة امتحان اللغة العربية والاجنبية، وكان مضمون الشكوى احتواء نماذج الامتحانات على أسئلة خارج المناهج الدراسية، وهذا ما نفته مديرية التربية والتعليم، وذكرت أن الأسئلة من مضمون المناهج ولكن هناك أسئلة لا تأتي مباشرة، فيجب أن إبراز الطلاب المتفوقين.

نتيجة الشهادة الإعدادية

تعتبر المرحلة الإعدادية هي الأوسط في مرحلة التعليم الأساسي، ينتقل الطلاب إلى مرحلة تحقيق الأهداف والطموح، هناك ثلاث طرق يسلكها الطلاب بعد الشهادة الإعدادية :

الثانوية العامة

الثانوية الفنية

مدرسة التمريض

ثلاث طرق لهم مستقبل ولكن الأختلاف في عقلية الطلاب وطموحهم، الكثير من الطلاب وخصوصاً الإناث، يتوجهون إلى مدرسة التمريض بعد المرحلة الإعدادية، تتميز مدرسة التمريض بأنها تتكون من 3 سنوات ثانوية + سنتين معهد، يقضي الطلاب فيها 5 سنوات متواصلة، بعد الحصول على شهادة المؤهل تقوم وزارة الصحة بتوظيفهم في مديريات الصحة، حيث تخضع مدرسة التمريض لأمر التكليف.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا

صرحت مديرية التربية والتعليم أن كنترول الشهادة الإعدادية بدأ ينتهي من تصحيح أوراق الإجابة وسيبدأ بعد ذلك في رصد درجات المواد الدراسية، أكد الكنترول أن دقة التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها في الكشوفات هي الأولوية الأولي والأخيرة لنا، وذكرت أخيراً أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوف تكون خلال أيام.