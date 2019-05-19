نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج الترم الثاني قريبا برقم الجلوس “الصف الثالث الإعدادي”

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج،وذلك بعد أن انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ يوم الأربعاء الماضي وذلك يوم 15 من مايو، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وذلك لمعرفة نتيجة مجهودهم خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها تعتبر هي المرحلة الأخيرة في التعليم الأساسي، ومن المنتظر أن تظهر النتيجة قريبا جدا، حيث تقوم حاليا غرفة الكونترول والتصحيح على قدم وساق، وذلك من أجل إعلان النتائج رسميا، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية محافظ سوهاج أولا، ومن ثم النتيجة ستظهر لباقي الطلاب على الأنترنت، وبعدها يمكن للطالب أن يتعرف على نتيجته من المدرسة مباشر، واستلام الشهادة الخاصة به.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الفصل الدراسي الثاني

مجموعة الدرجات سيكون من 140 درجة، تقسم إلى اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الرياضيات 30 درجات مقسمة بالتساوي بين الجبر والهندسة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، والعلوم 20 درجة، ومنذ أن انتهت الامتحانات بدأت عملية التصحيح مباشر وذلك من أجل استخراج النتائج سريعا، وسارت الأمتحانات في محافظة سوهاج بشكل جيد، وجاءت الأمتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وفقا لأراء الكثير من الطلاب والمدرسين.

من المنتظر أن تكون النتيجة متواجدة قريبا جدا، ووفقا لبعض التصريحات التي أكدت أنه نسبة النجاح مرتفعة، وأن عملية التصحيح كانت دائما تصب في مصلحة الطالب، وبعد أن تنتهى عملية التصحيح يتم رصد النتائج في الشهادات، ومن ثم تتوجه إلى المحافظ وذلك من أجل اعتماد النتيجة رسميا وبعدها تعلن للجميع.

اترك رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال وبمجرد ظهور النتيجة سيتم مراسلتك.