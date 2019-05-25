نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ بالدرجات إلكترونيًا

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ سيكون بأذن الله تعالي مطلع الأسبوع القادم وذلك بعد أن يعتمد المحافظ النتيجة بشكل رسمي، بعدها سوف ترفع النتيجة الكترونيا علي موقع وزارة التربية والتعليم كنترول كفر الشيخ نتيجة الإعدادية، حيث يمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة والمجموع الكلي من خلال زيارتهم للبوابة الإلكترونية والتي سوف نرفق لهم رابطها الالكتروني بأسفل هذه المقالة، حتي نسهل الأمر علي جميع الطلاب وأولياء أمورهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

يستطيع جميع الطلاب الصف الثالث الإعدادي وكذلك أولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة تالتة أعدادي من خلال رقم الجلوس فقط، وذلك عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم كنترول كفر الشيخ والذي سوف نرفقه لحضراتكم بالأسفل هذا الموضوع، لكي يستطيع الجميع استخراج درجات تالته أعدادي ٢٠١٩ بكل سهولة.

انتهت عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الإجابات في جميع المديريات التعليمية بالمحافظة، والآن تتفقد جميع اللجان الامتحانية أسماء العشرة الأوائل لكي يعلن عنها المحافظ في حضور وكيل الوزارة أثناء اعتمادها بشكل رسمي، حيث سيتم اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة كما ذكرنا لكم سالفا، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ برقم الجلوس بكل سهولة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ أو من خلال ذهاب الطلاب إلى المدارس التي يتبعون أليها بداخل محافظتهم بعد ظهور النتائج بشكل رسمي، علما بان موقعنا يقدم لكم خدماته المجانية لمعرفة النتائج عن طريق ترك رقم الجلوس بالتعليقات بأسفل هذه المقالة وسوف نقوم بوضع الدرجات في كل مادة علما بان مجموع الدرجات النهائية للصف الثالث الإعدادي تصل بنحو 280 درجة تقسم علي خمس مواد.