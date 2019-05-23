اعرف نتيجتك برقم الجلوس في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني.. ظهور النتيجة في هذه المحافظات  

بدأ الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني في جميع المحافظات بالتتابع، فبعد إعلان نتيجة محافظة الاسكندرية، ومرسى مطروح بالأمس واليوم، من المرجح أن تتوالى خلال الساعات القليلة القادمة وعلى مدى الأسبوع القادم ظهور النتيجة في بقية المحافظات وذلك قبل حلول إجازة عيط الفطر المبارك، لتكون الفرحة فرحتين فرحة النجاح وفرحة العيد، ولا سيما أن الشهادة الإعدادية تعتبر مرحلة هامة جدًا في مستقبل الطالب الدراسي، وبناء على النتيجة فيها تتحدد ملامح الطريق الدراسي الذي سيسلكه في المرحلة التالية ( الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية)، وكما في كل عام تتيح مديريات التعليم في جميع المحافظات خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني برقم الجلوس من خلال رابط رسمي مخصص لهذه الغاية، والذي سوف ننشره لكم فور توفره وظهور النتيجة رسميًا.

ما هي المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني ؟

كما أسلفنا بدأ السادة المحافظين في محافظات القطر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني تباعًا وفيما يلي المحافظات التي اعتمدت فيها النتيجة ورابط الاستعلام عنها في كل محافظة على حدة :

نتيجة محافظة الإسكندرية

اعتمد منذ قليل محافظ الاسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019، وبنسبة نجاح 84.2%، وبلغ عدد الاوائل على المحافظة نحو 32 طالب وطالبة، ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الإسكندرية من خلال الرابط محافظة الاسكندرية

محافظة مطروح

كما واعتمد بالأمس محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح وبلغت نسبة النجاح 84.6%، وكان تقدم للامتحانات للدور الأول 7411 طالب وطالبة، حضر منهم 6954 طالب وطالبة، ونجح منهم 5881 طالب وطالبة، وكانت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قد عرضت صور لقوائم بأسماء الطلاب والطالبات بالنتيجة في جميع مدارس المحافظة وفيما يلي روابط المدارس :

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس ( رينيسانس – الحرية – الهدى – الروضه – السلام )

( رينيسانس – الحرية – الهدى – الروضه – السلام ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس ( يونس جاب الله – النصر – حنيش – عبد المنعم رياض – اسامة بن زيد – راس الحكمة – ساحل ابو لهو البحرى – القصر – اولاد عبيد – الرومان – السوينات – ام الرخم – اولاد شرفاد – خالد بن الوليد – صلاح الدين – الجراولة – اولاد سحيل 2 – هلت اطنوح – رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي فيمجمع علم الروم الجديد).

( يونس جاب الله – النصر – حنيش – عبد المنعم رياض – اسامة بن زيد – راس الحكمة – ساحل ابو لهو البحرى – القصر – اولاد عبيد – الرومان – السوينات – ام الرخم – اولاد شرفاد – خالد بن الوليد – صلاح الدين – الجراولة – اولاد سحيل 2 – هلت اطنوح – رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي فيمجمع علم الروم الجديد). رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس ( المعناوى -السوانى بنين – وادى ماجد – التجريبيه – جمال عبد الناصر – على بن ابى طالب – الرائد طارق مباشر- رياض رابط الصالحين ).

( المعناوى -السوانى بنين – وادى ماجد – التجريبيه – جمال عبد الناصر – على بن ابى طالب – الرائد طارق مباشر- رياض رابط الصالحين ). رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس (زاهر جلال – مطروح الاعدادية للبنات – السيده عائشة – كريم هنداوى – تحفيظ القرأن )

(زاهر جلال – مطروح الاعدادية للبنات – السيده عائشة – كريم هنداوى – تحفيظ القرأن ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس ( الضبعة العلمين الحمام والبنجر)

( الضبعة العلمين الحمام والبنجر) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ادارة سيوة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في قطاع غرب ( النجيله – برانى – السلوم )

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في إدارة مطروح التعليمية قطاع وسط

محافظة الشرقية

وأيضًا تم اعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الثاني 2019، من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، وبلغت نسبة النجاح 80.01% ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 119225 طالب وطالبة، حضر منهم 118869 طالب وطالبة ، ونجح منهم 95111 طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة النتيجة فور تحميلها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال الرابط محافظة الشرقية

محافظة الجيزة

واعتمد اليوم الخميس محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد منيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الثاني، وبلغا تسبة النجاح 81.2%، لإجمالي المتقدمين البالغ 146437 طالبًا وطالبة، حضر منهم 143023 طالب وطالبة، وكان الناجحون فيهم 116239 طالب وطالبة منهم 193 طالبة وطالب حصلوا على الدرجة النهائية، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرابط التالي محافظة الجيزة فور رفعها على الموقع .