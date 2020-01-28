نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2020 محافظة الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2020، حيث بلغت نسبة النجاح 72.8% لمحافظة الجيزة، وكانت ادارة الهرم قد فازت بالمركز الأول فى نسبة النجاح بنسبة 81.9%، وفى المركز الثاني إدارة أكتوبر 81.3% ثم غدارة الشيخ زايد بنسبة 79.7%.

وكان طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة قد أنهوا امتحانات الترم الأول 2020 يوم الخميس الماضي، ليأتي بعدها عملية تصحيح الامتحانات والمراجعة، ورصد درجات جميع الطلاب، لاظهار النتيجة للطلاب في أقرب وقت ممكن.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

يمكنكم الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، من خلال الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة، أو من خلال الصفحة الرسمية لهم علي الفيس بوك.