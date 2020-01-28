نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة والإسكندرية الترم الأول

اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020 من قبل السيد المحافظ، وبلغت نسبة نجاح الطلاب بالفصل الدراسي الأول حوالي 70%، ويزداد عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالجيزة برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم، يجب تحضير البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب لاستقبال جميع الطلاب أثناء الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2020 فور اعتمادها وصدورها رسميا عبر المواقع الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الجيزة، ويستطيع جميع الطلبة والطالبات الدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم والتعرف على درجات المواد بالفصل الدراسي الأول ” اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية واللغة العربية والحاسب آلي والتربية الفنية والتربية الدينية”.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

لقد انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2020 خلال الأيام الماضية، وعلى الفور تم توجيه جميع اللجان الخاصة بالتصحيح وفقا لتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة ، وتمت أعمال التصحيح بكل حيادية ودقة لإعطاء الطالب حقه وعدم حدوث أي أخطاء، وفعليا تم الانتهاء من أعمال التصحيح وتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بمحافظة الجيزة لجميع الإدارات التعليمية، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال المدرسة أو الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم.

ولقد تعطلت مديرية التربية والتعليم وما زال الطلاب يبحثون عن طريقة للاستعلام عن مجموع الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية، ويمكن احتساب درجات الطالب من إجمالي مجموع 280 درجة.