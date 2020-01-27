الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس ” كفر الشيخ ” عبر موقع مديرية التربية والتعليم

يبحث الآلاف من الطلبة والطالبات عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس لجميع المحافظات “القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والدقهلية والقليوبية والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وأسوان والسويس وبورسعيد وقنا وسوهاج وبقية المحافظات، حيث مع إتمام أعمال الكنترول بكل محافظة سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 من قبل السيد المحافظ ونشرها مباشرة عبر مديرية التربية والتعليم وموقع اليوم السابع وموقع الوطن وفيتو وغيرها من المواقع التي تتملك حقوق نشر نتيجة الإعدادية 2020.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس

سوف تكون جميع نتائج الصف الثالث الإعدادي 2020 معلنة رسميا خللال الأيام القادمة، حيث تدوم أعمال التصحيح حوالي بضعة أيام ويمكن لجميع الطلاب متابعة المقال، لحين اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول، والجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2020 تم اعتمادها أمس من قبل السيد المحافظ جمال نور الدين، وبلغت نسبة نجاح الطلاب بالترم الأول 90.34% من إجمالي عدد الطلاب حوالى 53 ألف طالب وطالبة.

نتيجة ثالثة إعدادي 2020 مديرية التربية والتعليم

سوف تكون مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ من أهم المواقع الإلكترونية التي تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس وعرض درجات الترم الأول للجميع المواد الدراسية : وتكون درجات اللغة العربية 80 درجة، ودرجات اللغة الإنجليزية 60 درجة، درجات الرياضيات 60 والعلوم 40 درجة، والدراسات الاجتماعية 40 درجة.