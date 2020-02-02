نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الفيوم برقم الجلوس والاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 محافظة الفيوم من أكثر ما يبحث عنه جميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات في جميع أنحاء المحافظة، بعد انتهائهم من أداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي يذكر أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات كان حوالي 55 ألف طالب وطالبة وقد بلغت عدد اللجان 223 لجنة في جميع أنحاء المحافظة، ومن الجدير بالذكر أن أعمال الامتحانات قد انتهت يوم الخميس قبل الماضي الموافق الثالث والعشرون من يناير وبمجرد أن انتهت الامتحانات وبدأت أعمال التصحيح وأعمال الكنترول وذلك في السادس والعشرين من يناير الجاري.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم

يترقب الجميع بحرص بالغ ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بعد أن قام السيد وكيل وزاره التربيه والتعليم بالمحافظه بطمأنة الجميع أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، وأن عمليات التصحيح تتم بدقة متناهية وأيضا عمليات رصد الدرجات كي يطمئن كل ابنائه على مستقبلهم، ومن المتوقع ان تظهر النتيجة في يوم الخامس من فبراير بعد الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

مديرية الفيوم التعليمية

بمجرد أن يقوم السيد محافظ الفيوم باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوف يتم نشر النتيجة عبر موقع مديرية الفيوم التعليمية وأيضاً يمكن الحصول على النتيجة إما عبر الاستعلام الإلكتروني أو الذهاب للمدرسة، إذ أمر السيد وكيل الوزارة بتوزيع نسخ من النتيجة الورقية على جميع المدارس، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر:

الذهاب إلي موقع مديرية الفيوم التعليمية عبر الضغط على اسم الموقع. كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على بحث.

كما يمكنكم أن تتركوا لنا رقم الجلوس والإدارة التابعين لها والاسم في التعليقات وسوف نحضرها لكم فور ظهورها بإذن الله.