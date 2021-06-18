نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ألترم الثاني محافظة سوهاج .. متابعة ورابط الاستعلام

ينتظر الآلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي وزويهم بمحافظة سوهاج الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 ألترم الثاني، بعد أن انهي طلبة وطالبات السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي أمتحاناتهم نهاية الأسبوع الماضي وهم يعيشون في حالة من الترقب والقلق، وذلك لما تمثله الشهادة الإعدادية من أهمية كبيرة في تحديد أولى خطوات المستقبل، فمجموع الدرجات التي يحصل عليها طالب الإعدادية هي التي تؤهله للألتحاق بنوع التعليم الذي يرغبه، ولذلك يحرص الطلاب على تحقيق أعلى الدرجات في الامتحان، ويحرص أهالي الطلاب طوال العام على توفير كل سبل النجاح والتفوق لأبنائهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ألترم الثاني محافظة سوهاج

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي هذا العام امتحاناتهم في ظروف استثنائية بامتياز، فالإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية داخل لجان الامتحان، والتي تمت حرصا من الوزارة على سلامة كافة الطلاب والمراقبين، وتجنب نقل العدوى في حالة ظهور حالات مصابة بين الطلاب.

كان التشديد على كافة اللجان بضرورة ارتداء الكمامات داخل وخارج مقار الامتحان، والحرص على التباعد قد الإمكان بين الممتحنين من طلاب الشهادة الإعدادية، وكذلك تعقيم اللجان بالكامل.

يضاف لأجواء الامتحانات الغير اعتيادية ما شهده الفصل الدراسي الثاني من أحداث أثرت بشكل كبير على طبيعة الدراسة به، فمثلا بدأت الدراسة في ألترم الثاني متأخرة وانتهت في موعدها تقريبا ولذلك كان ألتزم الثاني قصير إلى حد كبير، ولم يتم إلغاء أي من الدروس المقررة على الطلاب، الأمر الذي مثل حمل إضافيا على الطلبة والطالبات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2021

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لمتابعيه رابط الاستعلام برقم الجلوس على نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021 من خلال الرابط التالي هنا. ويمكنك متابعتنا في حالة وجود ضغط على الرابط سيتم إضافة رابط جديد.

الشهادة الإعدادية ونهاية مرحلة وبداية لمرحلة جديدة

جدير بالذكر أن الصف الثالث الإعدادي يعد نهاية لمرحلة التعليم الأساسي وبداية لمرحلة جديدة من التعليم الثانوي بأنواعه، سواء كان تعليم داخل منظومة الثانوية العامة، أو داخل منظومة التعليم الفني بأنواعه ( الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي) أو أي من المدارس المتخصصة الجديدة.