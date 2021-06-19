نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحيرة .. متابعة ورابط الاستعلام

تعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني للعام الدراسي 2021 من اكثر ما يشغل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة، وذلك نظرا لاقتراب موعد إعلانها بشكل رسمي، خاصة بعد تصريح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بأن أعمال التصحيح في مراحلها الأخيرة وأنها تسير بشكل منتظم، وأن التوجيهات التي صدرت للقائمين على أعمال التصحيح والمراجعة كانت قد أوصت بمراعاة الدقة وقواعد العدالة حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا، كما أكد الديب على أن لجان التصحيح داخل كافة الكنترولات بالمحافظة تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة في لجان أمتحان الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة البحيرة

هذا وقد أكد مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى أن الإعلان الرسمي للنتيجة سوف يتحدد اليوم الأحد الموافق 20 يونيو، وان طرح النتيجة على الموقع الرسمي لمديرة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة سيتم بمجرد أعتماد السيد المحافظ لها.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 البحيرة

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يوفر للسادة متابعيه من سكان محافظة البحيرة، الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، من خلال الرابط التالي، هنا، وهذا الرابط المبدئي يمكن تغيره بمجرد عرض النتيجة أو للضغط الكبير خلال الفترات الأولى لعرضها ولذلك سنوفر أيضا رابط بديل بمجرد اعتماد النتيجة بشكل رسمي، فتابعوا معنا.

كما يمكنك الاطلاع على نتائج المحافظات التالية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الإعدادية محافظة ألإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

رابط نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية

رابط نتيجة محافظة الدقهلية

رابط نتيجة محافظة سوهاج

رابط نتيجة محافظة بني سويف

رابط نتيجة محافظة المنيا

مجموع درجات الإعدادية ودرجات النجاح

وفيما يلي سنقدم لكم الدرجات النهائية ودرجة النجاح لكل مادة على النحو التالي:

اللغة العربية : الدرجة النهائية 80 درجة ودرجة النجاح من 40

اللغة الانجليزية : الدرجة النهائية 60 ودرجة النجاح من 30

الرياضيات (جبر وهندسية): الدرجة النهائية 60 والنجاح 30

العلوم : الدرجة النهائية 40 ودرجة النجاح من 20

الدراسات الاجتماعية : الدرجة النهائية 40 والنجاح 20

امتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام مختلفة تماما عن الأعوام السابقة

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية لهذا العام قد عاشوا عام دراسيا استثنائيا، فالظروف الصحية التي تشهدها البلاد قد فرضت الكثير من المتغيرات خلال العام، فكان الحضور ضعيف بالمدارس، وكذلك بدء الفصل الدراسي متأخرا وانتهى في موعده دون إلغاء أي درس من الدروس المقررة في كافة المواد، مما تسبب في ضغط كبير على الطلاب وأهاليهم.

كذلك الظروف التي أجري بها الامتحانات والإجراءات الاحترازية المشددة داخل اللجان وخارجه من تعقيم للجان وتباعد بين الطلاب والمراقبين، والتشديد على ارتداء الكمامات، شكل نوع من الضغط النفسي على الطلاب الممتحنين.

الشهادة الإعدادية تفتح الباب لمرحلة جديدة

ومن المعروف أن الصف الثالث الإعدادي يمثل نهاية لمرحلة التعليم الأساسي التي يعيش بها الطالب تسع سنوات متصلة تنتهي بالشهادة الإعدادية، وبداية لمرحلة التعليم الثانوي بكافة أنواعه سواء الثانوي العام، أو الدبلومات الفنية المختلفة (تجارية، صناعية، زراعية، فندقية) بالإضافة إلى المدارس المتخصصة الجديدة التي من المزمع تشغيلها خلال العام القادم.