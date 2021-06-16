نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية .. متابعة ورابط الاستعلام

حالة من الترقب يعيشها طلاب الصف الثالث الإعدادي وزويهم بمحافظة الشرقية وهم في انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، خاصة بعد أن أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انتهاء أعمال التصحيح داخل الكنترول، وترجي عملية المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات في الوقت الحالي، وأكد شحاتة أن عملية المراجعة تجري على ثلاثة أو أربع مراحل وذلك للتأكد من حصول كل طالب على حقة كاملا، كما تلتزم جميع لجان التصحيح بالكنترول باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصحيح والمراجعة والرصد لنتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية

وبين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الذين تقدموا لأداء امتحانات العام الدراسي الجاري 2021 بلغ 118118 طالب وطالبة، وأن النتيجة ستكون متاحة على البوابة الإلكترونية للمحافظة بمجرد اعتماد السيد محافظ الشرقية لها، والتي ستكون في الغالب مع بداية الأسبوع المقبل.

امتحانات الإعدادية هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة

جدير بالذكر أن طلاب المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” قد أدوا أمتحاناتهم لهذا العام 2021 في جميع المحافظات وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامتهم الصحية وعدم تعرضهم للعدوى، نظرا للظروف الصحية التي يعيشها العالم والتي تأثرت بها البلاد.

وحقيقة الأمر لم يكن هذا العام بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية عام عاديا، ولكنه عام استثنائي بكل المقاييس نظرا لما شهده من أحداث بدأت مع عدم إدراج نتيجة ألترم الأول للمجموع النهائي للطالب، ثم بدء الفصل الدراسي الثاني في وقت متأخر على غير العادة وانتهاء الدراسة في موعدها، الأمر الذي تسبب في قصر طول الفصل الدراسي، كذلك لم يتم حذف أي جزء من المناهج المقررة على الطلاب، الأمر الذي تسبب في زيادة الأعباء الملقاة على الطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يوفر لقراءه رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من هنا.

كما يقدم الموقع استعراض لنتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الإعدادية محافظة ألإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

الإعدادية نهاية مرحلة تعليمية وبداية مرحلة جديدة

ومن المعروف أن الصف الثالث الإعدادي يمثل الحلقة الأخيرة في مرحلة التعليم الأساسي، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة جديدة تتمثل في التعليم الثانوي بأنواعه سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية المختلفة (الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية)

يختار الطالب في حالة حصوله على المجموع الذي يؤهله حسب التنسيق المعلن للعام الدراسي التخصص الذي يحبه ويجد فيه ميوله، ليبدأ مرحلة جديدة متخصصة إلى حد ما في رسم طريق مستقبله.