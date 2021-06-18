نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا .. متابعة ورابط الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 بمحافظة المنيا ينتظرها الآلاف من الطلبة والطالبات، فبعد أن أنهي طلاب الصف الثالث الإعدادي أمتحاناتهم نهاية الأسبوع قبل الماضي، وهم في حالة ترقب لكل ما يتعلق بالنتيجة، ومن جانبه صرح المهندس محمد ألرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا بأن أعمال التصحيح والمراجعة والرصد تجري داخل 3 كنترولات فرعية هم ( المنيا وملاوي وبني مزار) وأضاف بأن أعمال المراجعة تمت مرتين على أوراق إجابة الطلاب حتى يعطي كل طالب حقه، مؤكدا أن الإدارة التعليمية بسوهاج لن تستعجل إعلان النتيجة حرصا منها على الطلاب، وأن ملامح النتيجة لن تكتمل إلا بعد أنتهاء أعمال الرصد بالكامل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا

هذا وقد أدى امتحان الفصل الثالث الإعدادي لهذا العام داخل محافظة المنيا 102 ألف طالب وطالبة، موزعين على 526 لجنة فرعية بالإدارات التعليمية التسعة داخل المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة تابعت تنفيذها وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، حرصا منها على سلامة الطلاب والمراقبين.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا 2021

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن تقدم لك عزيزي القارئ رابط الرابط المباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع الإدارة التعليمية بمحافظة المنيا، من هنا. وسنتابع معك في حالة تعطل الرابط أو تغيره برابط جديد فور صدور النتيجة.

الصف الثالث الإعدادي نهاية مرحلة التعليم الأساسي

تكتسب الشهادة الإعدادية أهميتها من حيث أنها تمثل نهاية لمرحلة التعليم الأساسي وبداية لمرحلة جديدة ومختلفة من التعليم الثانوي بكافة أنواعه سواء كان الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية المتنوعة بين زراعي وصناعي وتجاري وفندقي، ويلعب المجموع دور هام في تحديد نوعية الدراسة التي يمكن للطالب أن يلتحق بها في حالة حصوله على الدرجات المؤهلة لها.

توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي

يتم توزيع الدرجات بالشهادة الإعدادية على المواد بالشكل التالي:

اللغة العربية : الدرجة النهائية 80 ودرجة النجاح 40

اللغة الانجليزية : الدرجة النهائية 60 ودرجة النجاح 30

الرياضيات (جبر وهندسية): الدرجة النهائية 60 والنجاح 30

العلوم : الدرجة النهائية 40 والنجاح 20

الدراسات الاجتماعية : الدرجة النهائية 40 والنجاح 20

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب