نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2019، من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد التصريحات التي أدلي بها الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذي أكد على أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2019 سوف يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2019:-

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية للدور الأول لعام 2019، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث سيتم رفع النتيجة بعد اعتمادها على بوابة الازهر الإلكترونية.

ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط هنا

كما يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية، الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الدور الأول لعام 2019، من خلال ترك رسالة في تعليقات الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس.

جاءت تصريحات الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أثناء تفقده لمراكز تصحيح الشهادة الابتدائية، حيث طالب المعلمين القائمين بأعمال التصحيح التأني في أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه، مع التزام المهنية في تقدير درجات الطلاب.

من الجدير بالذكر أن أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية قد انتهت يوم الاحد الموافق 19 مايو الماضي ، حيث أدي الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

ويسر القائمين على الموقع تقديم أجمل التهاني وأرق الأمنيات لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الابتدائية الأزهرية متمنين لهم دوام النجاح والحصول على أعلي الدرجات في كافة المواد الدراسية.