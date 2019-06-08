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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كتب نورهان محمدفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

طلاب كثيرون يبحثون عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 للفصل الدراسي الثاني، حيث انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2019 وكان هذا اليوم أختبار مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الحاسب الآلي، الجدير بالذكر أن الطلاب قد بدئوا امتحاناتهم يوم الاثنين 13 مايو 2019 وكانت أول الاختبارات مادة القرآن الكريم، ومن ذلك الوقت وينتظر الطلاب النتيجة على أحر من الجمر.

بالفعل تمت عمليات تصحيح أوراق الإجابات ثم جمع الدرجات ورصدها على مستوي محافظات الجمهورية كلها من خلال اللجان المختصة بذلك والتي يطلق عليها مسمى كنترول، وحاليا يتم رفع الدرجات على الموقع حتي تكون جاهزة بشكل كامل لجميع الطلاب في كافة محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

سوف نشرح لك أيها الطالب أو أيها المربي الفاضل خطوات قليلة لكيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني من خلال النقاط التالية:

  • يجب عليك الدخول على موقع بوابة الأزهر التعليمية من خلال هذا الرابط.
  • الدخول على قسم نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2018-2019
  • سوف تظهر لك اختيارين إذا كنت تريد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أو نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية وبالطبع سوف تختار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.
  • سوف يظهر لك مربع عليك كتابه رقم الجلوس بداخله مع تحري الدقة في كتابته.
  • أخيرا قم بالضغط على كلمة بحث حتى تظهر لك النتيجة وبيان بدرجات جميع المواد.

ومن هنا يتمني لكم موقع كلمة دوت اورج النجاح والتفوق لجميع طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية والانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة وهي المرحلة الإعدادية، ولمن يريد نتيجته يترك تعليق اسفل المقال برقم الجلوس وسوف نأتي له بالنتيجة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية إلى العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية، ثم قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري، وأخيرا أعمل حاليا معدة ومقدمة برامج بقناة الصحة والجمال الفضائية.

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