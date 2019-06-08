نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 من موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس خلال ساعات

يترقب طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية اعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة عبر موقع الأزهر التعليمي، كان الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية سيتم اعتمادها خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب من جانب الطلاب.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من موقع الأزهر التعليمي. (خلال ساعات)

ترقب اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

هذا ويترقب الطلاب اعتماد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف لنتيجة الشهادة الأزهرية عبر بوابة الأزهر الالكترونية وهى المسئولة بشكل كامل عن نشر نتائج كل الشهادات بداية من الابتدائية والاعدادية والثانوية الأزهرية، ويطمح الطلاب فى الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال الساعات المقبلة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بهم فى تعليق منفصل فى الموضوع، وسيقوم فريق عمل موقع “كلمة” بالرد عليكم وجلب النتيجة لكم فور اعتمادها خلال الساعات المقبلة، وكانت امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية فى مستوى الطالب المتوسط ولم تشهد الامتحانات حالات شكاوى وهو الأمر الذى يعزز فرص ارتفاع نسبة النجاح للإبتدائية الأزهرية.

هذا ومن المقرر أن يعقد وكيل الأزهر الشريف خلال الساعات المقبلة مؤتمرا صحفيا للكشف عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وهو الأمر الذى سيتابعه جميع الطلاب وسيتم نشر النتيجة بعد ذلك عبر بوابة الأزهر الالكترونية.