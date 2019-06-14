نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 من بوابة الأزهر الإلكترونية برابط مباشر

انتهى جميع طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية من أداء امتحاناتهم في المواد الدراسية المختلفة، منذ فترة وجيزة، منتظرين في الوقت الراهن أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح، تمهيدًا للإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 ، في وسط سواد حالة من التوتر والقلق بينهم.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

وأعلن السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فضيلة الشيخ “علي خليل” أن النتائج الخاصة بالشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2019، من المخطط أن يتم تواجدها بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشاد فضيلة الشيخ على خليل أن بنسب النجاح لهذا العام الدراسي، لكونها مرتفعة هذا العام عن نظائرها من السنوات السابقة، كما ستتواجد النتائج الخاصة بالطلاب بعد ذلك في المعاهد الأزهرية في مختلف محافظات مصر بعد ساعات من عرضها على الموقع الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ الدكتور وكيل مشيخة الأزهر الشريف، قد قام بالتأكيد بأن عمليات تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الابتدائية للأزهر الشريف، قد تم الانتهاء منها خلال أقصر وقت ممكن من أجل الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب.

ولكن عملية تصحيح كراسات الإجابات تشمل العديد من الخطوات المختلفة كرصد الدرجات، وكذلك عملية المراجعة النهائية، وبالطبع يجب أخذ كل من عنصر الحرص، والحذر في عين الاعتبار عن أعمال التصحيح، من أجل الوصول لأدق نتيجة وأن يتم إعطاء الطالب أو الطالبة درجاتهم على أكمل وجه.

طريقة الحصول على النتائج

وبعد أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري، يتم فتح باب التظلمات أمام طلاب وطالبات التعليم الأزهري في حال رغبتهم بتقديم طلبات تخص مادة بعينها، ويذكر أن السيد الدكتور أحمد الطيب فضيلة مفتي الأزهر، قد قام باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنسبة نجاح قد وصلت إلى 90%، وللحصول على النتائج يجب اتباع عدة خطوات وهي: