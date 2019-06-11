نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس.. بوابة الأزهر الشريف

اعتمد وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بالإنابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 72% والشهادة الاعدادية 65%، ويبحث طلاب الأزهر الشريف للمرحلة الابتدائية والاعدادية عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني عبر موقع الأزهر الشريف الذي يعلن النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الابتدائية الأزهرية

موقع الأزهر الشريف هو الموقع الوحيد الذي يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بالأزهر الشريف لجميع المراحل التعليمية، ويتيح الأزهر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية بطريقتين:

الطريقة الأولى :

قم في البداية بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج. قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له. قم بالضغط على كلمة بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

الطريقة الثانية:

يتيح الأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجة الشهادات عن طريق الخط الساخن والاتصال على رقم 19493 وتسجيل البيانات وسيتم ارسال رسالة الكترونية بالنتيجة للطلاب.

موقع الأزهر الشريف

يمكنكم متابعة كل جديد يخص الأزهر الشريف عن طريق الموقع الرسمي للأزهر الشريف والذي يعرض نتائج الشهادات والأخبار التي تدور حول المراحل التعليمية المختلفة، وننوه أن موقع الأزهر الشريف يتعرض لضغط كبير بسبب البحث الهائل على النتيجة ويمكن أن يتأخر التحميل قليلا، ويجب المحاولة أكثر من مرة في حالة وجود خطأ أثناء التحميل وسنقوم برفع النتيجة بالاسم ورقم الجلوس على موقع كلمة للنتائج بعد قليل