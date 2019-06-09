نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019 عبر رابط بوابة الازهر الشريف الالكترونية

اقترب أعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 علي الظهور، وذلك بعد أن يعلن وكيل الأزهر الشريف عن أسماء الأوائل لجميع التلاميذ بالمرحلة الابتدائية وكذلك نسبة النجاح، فمن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة ابتدائية الأزهر خلال الساعات القليلة المقبلة، وبعدها سوف يتم رفع نتيجة امتحانات الابتدائية الأزهرية علي بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، من اجل أن يستطيع الجميع استخراج الدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي، حيث نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019

يمكن الاستعلام عن امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري في جميع المواد عن طريق تنزيل برنامج al azhar al sharif علي جهاز المحمول الخاص بك، حيث يمكن أن يستعلم منه أي طالب أو طالبة عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، علما بان الشهادة الابتدائية في تعليم الأزهر من اهم الشهادات التي تحدد مسير التلاميذ لدخول في المرحلة الإعدادية للعام الدارسي المقبل.

بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

يمكن معرفة نتيجة الابتدائية الأزهرية ٢٠١٩ برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر التعليمية بكل سهولة عن طريق الدخول علي الرابط الالكتروني السابق، من ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بالحقل المخصص بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 برقم الجلوس، كما يقدم موقع كلمة دوت أورج خدمة الاستعلام رقم الجلوس عن طريق الاسم لمعرفة درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019.