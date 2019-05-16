نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2019 جميع المحافظات بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني، يترقب طلاب الشهادة الابتدائية موعد ظهور النتائج في حالة من الشغف والتوتر، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، الجدير بالذكر أن طلاب الصف السادس الابتدائي قد قاموا بأداء الاختبارات في جميع المواد الدراسية( منها: مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأجنبية، مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة التربية الدينية)، والآن جميع الطلاب في انتظار ظهور النتائج.

أصبح البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية كبيراً وهو ما يشغل جميع الطلاب وأولياء أمورهم، وسنوفر لكم نتائج الشهادة الابتدائية لآخر العام 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وأيضاً بوابة نتائج التعليم الأساسي، الجدير بالإشارة أنه تمت عمليات تصحيح الأوراق علي الانتهاء.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 جميع المحافظات

جاءت امتحانات الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثاني في مستوي الطالب المتوسط، وكانت جميع الأسئلة من داخل الكتب المدرسية، وكما نعلم جميعاً أن الصف السادس الابتدائي أصبح سنة نقل وليست شهادة، ورغم ذلك ما زال الاهتمام بها مثل سابقاً، فهي مرحلة مهمة في حياة كافة الطلاب استعداداً للمرحلة الإعدادية، ومن خلال هذه المقالة نوفر لكم نتيجة الشهادة الابتدائية بجميع محافظات مصر ( محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية، محافظة الغربية، محافظة الشرقية، وغيرها من باقي المحافظات).

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثاني

نقدم لكم الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة نتائج التعليم الأساسي، لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني، ومن المقرر رفع النتائج عبر البوابة الإلكترونية فور اعتمادها مباشرة وقبل ظهورها بالمدارس، للاطمئنان علي النتائج والتعرف علي مستوي الطلاب.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 موقع وزارة التربية والتعليم من هنا: http://www.moe.gov.eg/

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا: https://www.cairogovresults.com/