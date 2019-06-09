نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الشريف azhar.eg برقم الجلوس

ينتظر الآلاف من الطلاب وزويهم نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2019 والتي من المقرر إعلانها عبر بوابة الأزهر الشريف azhar.eg، خلال ساعات بعد أن يتم اعتمادها من بحسب تصريحات الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذي أوضح أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة قد تم الانتهاء منها بالفعل، وينتظر قرار إعلان النتيجة اعتماد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وبين خليل أن الموقع الذي سيتم نشر النتيجة من خلاله هو بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها، وتعتبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف هي الموقع الذي يتم نشر نتائج الصف السادس الابتدائي، والصف الثالث الإعدادي من خلالها برقم الجلوس، لطلاب الأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 Azhar

وتعتبر نتيجة الأزهر الشريف للشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2019، هي آخر نتيجة يتم إعلانها بعد أن تم إعلان نتيجة الابتدائية والإعدادية لكافة المدارس التعليمية بجميع المحافظات خلال الأيام الماضية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وقبل العيد مباشرة، الأمر الذي يجعل جميع طلبة وطالبات التعليم الأزهري ينتظرون النتيجة بقلق وتوتر كبير.

رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة الأزهر الشريف للصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي من خلال الخطوات التالية:-

في البداية يتم الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنا.

بعدها يتم اختيار والضغط على نتائج الامتحانات.

يتم تحديد الشهادة والمرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص لذلك.

وأخيرا يتم الضغط على بحث لعرض النتيجة التفصيلية للطالب.

وفي حالة وجود تأخر في عرض النتائج أو بطئ شديد في فتح الموقع، فيرجي المحاولة مرة أخرى نظرا للضغط الكبير على موقع عرض النتائج.

مع أطيب تمنيات موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.