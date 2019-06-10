نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر التعليمي الإلكتروني الرسمي

صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل عن إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني خلال الساعات القادمة، حيث أكد الشيخ علي خليل على تحقيق نسب نجاح مبشرة في كل من الشهادتين عن العام الدراسي 2018 – 2019، على أن يتم إعلان نتيجة الابتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من خلال موقع الأزهر الشريف التعليمي الرسمي.

كما أكد أيضًا على إتاحة قطاع المعاهد التابع للأزهر الشريف تقدم الطلاب بالتظلمات على نتائج الشهادات الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية منذ العام الدراسي الماضي، وذلك في مقار المناطق الأزهرية.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

أعلن الأزهر الشريف عن إمكانية معرفة نتيجة الطلاب من خلال رقم الجلوس على مستوى جميع المعاهد بمحافظات جمهورية مصر العربية عبر موقع الأزهر التعليمي الإلكتروني الرسمي التابع للأزهر الشريف، وذلك فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس نيابة عن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

ومن الجدير بالذكر اعتمد وكيل الأزهر الشريف في وقتً سابق نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 96.5%، والشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 بنسبة نجاح بلغت 96%، وذلك لأبنائنا الطلبة في الخارج، كما تم إتاحة الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الأزهر التعليمي.

كما أعرب الأزهر الشريف عن تمنيه النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب، ويسعدنا تلقي تعليقاتكم بأرقام جلوس طلاب الإعدادية والابتدائية الأزهرية لمساعدتكم في معرفة النتيجة، وبالنجاح والتوفيق لأعزائنا الطلبة والطالبات.